Чайный гриб возвращается: польза ферментированного напитка подтверждена

Эндокринолог Зухра Павлова отметила полезные свойства чайного гриба, включая улучшение пищеварения и укрепление иммунитета, но предупредила об осторожности при добавлении сахара. Основная польза — поддержка микробиоты кишечника и обменных процессов, при условии употребления напитка без подсластителей. При злоупотреблении возможны нежелательные эффекты, особенно для диабетиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание " Комсомольская правда ".

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Чайный гриб — это толстая плёнка, состоящая из симбиоза дрожжей и уксуснокислых бактерий, на основе которой готовят комбучу — газированный ферментированный напиток.

По словам эндокринолога, кандидата медицинских наук Зухры Павловой, ферментированные напитки, такие как комбуча, способствуют улучшению микробиоты кишечника, что благотворно влияет на иммунную систему и обменные процессы.

«Я выступаю "за" ферментированные продукты, будь это квашеная капуста или чайный гриб, но при одном условии: если туда не добавляется сахар», — подчёркивает Павлова.

Добавленный сахар ускоряет ферментацию, но снижает пользу продукта и может повысить уровень глюкозы в крови у диабетиков.

При употреблении чистого напитка, без сахара, чайный гриб способствует улучшению пищеварения и расщеплению пищи благодаря пробиотикам.

Комбуча известна в Китае более двух тысяч лет и сегодня востребована среди сторонников здорового образа жизни.