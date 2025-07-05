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05.07.2025, 13:12

Острый мёд — гастрономический тренд 2025 года

Новости Мира 0 344

Острый мёд («hot honey») стал одним из главных гастротрендов 2025 года, получив признание Американской ресторанной ассоциацией и став бестселлером на Amazon. Популярность продукта — результат чёткой динамики потребительского вкуса, стремления к смелым контрастам и влияния соцсетей. Простые рецепты и универсальность применения — от пиццы до десертов — делают его хитом сезонов, сообщает Lada.kz со ссылкой на  Zakon.kz.

Фото: Food & Wine / Getty Images
Фото: Food & Wine / Getty Images

Американская ресторанная ассоциация включила острый мёд в список ключевых гастрономических тенденций 2025 года. Рост интереса к этому продукту начался ещё во время пандемии, когда люди начали экспериментировать с привычными ингредиентами дома. Весной 2025 года острый мёд стал самой продаваемой добавкой на Amazon.

Основу «hot honey» составляют классический мёд и перец чили — чаще всего это либо настойка мёда на остром соусе, либо нагрев смеси. Метод прост и не требует эксклюзивных сортов мёда.

Гастрошефы уже внедряют этот продукт в меню: например, российский ресторатор Павел Косов использует фирменный острый мед с перцем Carolina Reaper в баре и пиццерии, подавая его с картофелем фри и мороженым. Московский шеф Александр Ретуев смешивает острый алкоголь с майонезом и делает маффины с курицей и вафлями — всё с острым мёдом. В Италии, США, Великобритании его добавляют в пиццу, курицу, салаты — всё ради контраста сладкого и пикантного.

Почему он популярен

  • Контраст вкусов: сочетание сладкого и жгучего создает яркий гастрономический эффект.

  • Социальные сети: TikTok и Instagram обеспечили вирусность рецептов и рост интереса к тренду.

  • Широкое применение: острый мед подходит к мясу, мороженому, напиткам, десертам и даже завтракам.

Польза и потенциальный вред

В сочетании с перцем чили острый мёд сохраняет антиоксидантные свойства и способен ускорить метаболизм и снять воспаления. Однако мёд — сильный аллерген, а чили может вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта. Если эти продукты привычны в вашем рационе, серьёзных противопоказаний нет.

Как  готовить

  1. Настаивать мёд с резаным или сухим чили — это требует времени, но сохраняет чистоту вкуса.

  2. Быстрый способ — смешать мёд с готовым острым соусом (например, шрирача).

  3. Можно использовать сорта мёда любого типа: цветочный, акациевый и другие.

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