Острый мёд — гастрономический тренд 2025 года

Острый мёд («hot honey») стал одним из главных гастротрендов 2025 года, получив признание Американской ресторанной ассоциацией и став бестселлером на Amazon. Популярность продукта — результат чёткой динамики потребительского вкуса, стремления к смелым контрастам и влияния соцсетей. Простые рецепты и универсальность применения — от пиццы до десертов — делают его хитом сезонов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Food & Wine / Getty Images

Американская ресторанная ассоциация включила острый мёд в список ключевых гастрономических тенденций 2025 года. Рост интереса к этому продукту начался ещё во время пандемии, когда люди начали экспериментировать с привычными ингредиентами дома. Весной 2025 года острый мёд стал самой продаваемой добавкой на Amazon.

Основу «hot honey» составляют классический мёд и перец чили — чаще всего это либо настойка мёда на остром соусе, либо нагрев смеси. Метод прост и не требует эксклюзивных сортов мёда.

Гастрошефы уже внедряют этот продукт в меню: например, российский ресторатор Павел Косов использует фирменный острый мед с перцем Carolina Reaper в баре и пиццерии, подавая его с картофелем фри и мороженым. Московский шеф Александр Ретуев смешивает острый алкоголь с майонезом и делает маффины с курицей и вафлями — всё с острым мёдом. В Италии, США, Великобритании его добавляют в пиццу, курицу, салаты — всё ради контраста сладкого и пикантного.

Почему он популярен

Контраст вкусов : сочетание сладкого и жгучего создает яркий гастрономический эффект.

Социальные сети : TikTok и Instagram обеспечили вирусность рецептов и рост интереса к тренду.

Широкое применение: острый мед подходит к мясу, мороженому, напиткам, десертам и даже завтракам.

Польза и потенциальный вред

В сочетании с перцем чили острый мёд сохраняет антиоксидантные свойства и способен ускорить метаболизм и снять воспаления. Однако мёд — сильный аллерген, а чили может вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта. Если эти продукты привычны в вашем рационе, серьёзных противопоказаний нет.

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