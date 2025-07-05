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05.07.2025, 16:29

Что пить в жару: 7 безопасных и освежающих вариантов

Новости Мира 0 365

В жаркую погоду пить нужно не просто много, а правильно — выбирая жидкости, которые действительно утоляют жажду и поддерживают организм. Врач-диетолог Татьяна Солнцева составила рейтинг из семи напитков, включая воду, компоты и кисломолочку. Важный нюанс: избегайте сахара и ограничьте газировку при проблемах с ЖКТ и давлением, сообщает  Lada.kz  со ссылкой на АИФ.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Летом из-за высокой температуры и обильного потоотделения жажда усиливается, и многие начинают пить всё подряд. Однако не всякая жидкость подходит для утоления жажды и восстановления водно-минерального баланса.

Топ‑7 напитков в жару:

  1. Чистая вода — идеальный выбор. Можно добавить лимон, мяту, мелиссу или ягоды. Газированная вода усваивается быстрее, но противопоказана при метеоризме и заболеваниях ЖКТ.

  2. Столовая минеральная вода (минерализация до 1 г/л) помогает восполнить электролиты. Однако солоноватые варианты, такие как «Ессентуки», могут повышать давление.

  3. Холодный чай без сахара — травяной, зелёный, чёрный или каркаде хорошо утоляет жажду.

  4. Домашний квас (без сахара) — полезен благодаря естественному брожению. Из магазинов квас с добавленным сахаром лучше избегать.

  5. Компоты и морсы с минимальным добавлением сахара — натуральные напитки, но с сахарозаменителями следует быть осторожным.

  6. Кисломолочные продукты (айран, тан, кефир, кумыс) — помогают восстановить электролиты, но содержат соль, белки и жиры, поэтому выступают как перекус.

Что пить нежелательно:

  • Сладкие соки, газировка и энергетики — они содержат сахар и кофеин, способствуют обезвоживанию и не утоляют жажду.

  • Алкоголь и крепкий кофе — усиливают мочегонный эффект и повышают риск обезвоживания.

Рекомендации от специалистов:

  • Пейте регулярно и небольшими порциями — предпочтительно прохладную, но не ледяную воду.

  • В среднем нужно 2–3 литра в сутки, а при жаре и физической активности — до 4–6 литров.

  • Обратите внимание на цвет мочи — светлый оттенок говорит о нормальной гидратации.

Правильная гидратация в жару — основа здорового самочувствия. Основные союзники — чистая вода, минеральная вода правильной минерализации, несладкие травяные чаи, домашние компоты и кисломолочка. А вот сладкие и газированные напитки, кофе и алкоголь лучше исключить, чтобы избежать обезвоживания и нагрузок на организм. 

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