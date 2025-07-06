Расставшаяся пара делила кошку в суде Москвы

В Чертановском суде Москвы рассмотрели спор между бывшими сожителями из-за кошки породы русская голубая, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Согласно материалам дела, истец приобрела породистую кошку русской голубой, когда проживала вместе с ответчиком, и всё это время оплачивала лечение и ветеринарные осмотры животного. Однако после того как через год совместной жизни она решила съехать, мужчина отказался возвращать питомца, предлагая лишь навещать его, и не ответил на досудебную претензию.

В суде ответчик утверждал, что с момента появления кошки именно он оплачивал питание и ветеринарные услуги, поэтому считал, что женщина добровольно отказалась от питомца. Он подал встречный иск о прекращении её права собственности и выразил намерение передать кошку заводчику.

Чертановский суд Москвы, изучив доказательства, пришёл к выводу, что фактически у животного было два хозяина. Однако желание ответчика вернуть кошку заводчику суд посчитал крайней мерой, которая может вызвать стресс у животного, ведь кошка приобреталась для жизни в квартире, а не в питомнике.

В итоге суд постановил обязать мужчину передать кошку по кличке Наша Весна Каптаун (Весна) породы русская голубая бывшей хозяйке в течение трёх календарных дней после вступления решения в законную силу.