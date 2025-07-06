Сена впервые за 100 лет открылась для купания в Париже

После масштабной очистки перед Олимпиадой-2024 жители и гости Парижа вновь получили возможность купаться в Сене, впервые с 1923 года, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Ville de Paris

В Париже спустя более века река Сена снова открыта для общественного купания, сообщает BBC. Впервые с 1923 года горожане и туристы получили возможность окунуться в воды главной реки французской столицы.

Возобновление купального сезона на Сене стало одним из ключевых наследий Олимпийских игр в Париже 2024 года, в рамках которых в специально очищенных водах проходили соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону. Для подготовки к Играм и обеспечения безопасности воды было инвестировано свыше 1,4 миллиарда евро. Ещё в июле прошлого года мэр Парижа Анн Идальго и представители Олимпийского комитета лично продемонстрировали безопасность Сены, войдя в реку.

В субботу утром, ровно в 08:00 по местному времени, несколько десятков желающих пришли заранее и первыми прыгнули в воду после официального открытия купального сезона.

В Сене организовано три зоны для купания: первая – рядом с Эйфелевой башней, вторая – у собора Парижской Богоматери, третья – в восточной части Парижа. До конца августа все три зоны будут работать бесплатно в определённые часы, принимая посетителей с 10 или 14 лет в зависимости от выбранного места.