Прощальный концерт Оззи Осборна длился 10 часов

В Бирмингеме прошёл последний концерт Оззи Осборна и группы Black Sabbath, который длился около 10 часов, передает Lada.kz со ссылкой News.ru .

Фото: Karl W Newton/Keystone Press Agency/Global Look Press

Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн вместе с группой Black Sabbath провёл прощальный концерт в своём родном городе Бирмингем, сообщает издание Independent. Мероприятие длилось приблизительно 10 часов, собрав тысячи поклонников хэви-метала.

Во время выступления на сцене прозвучали как сольные хиты Оззи Осборна, так и культовые композиции Black Sabbath, которые принесли коллективу мировую известность и сделали его основателем жанра хэви-метал. По словам организаторов, концерт стал важной вехой в истории рока и настоящим подарком для фанатов музыканта и группы.

Прощальный концерт в Бирмингеме стал символическим завершением более чем полувековой карьеры музыкантов.