В Японии мужчина зарезал двух сотрудниц бара

В японском городе Хамамацу мужчина напал с ножами на сотрудниц бара, причинив им смертельные ранения, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

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В японском городе Хамамацу, расположенном в префектуре Сидзуока, произошла трагедия: мужчина с ножами напал на сотрудниц местного бара, сообщает телеканал NHK. По данным следствия, около часа ночи воскресенья по местному времени злоумышленник вошел в так называемый «бар с девушками» вместе с одной из сотрудниц, после чего сразу напал на менеджера заведения, нанеся ей ножевые ранения в спину.

Затем мужчина атаковал и девушку, с которой пришел. Отмечается, что в каждой руке у нападавшего находился нож кукри с изогнутыми лезвиями длиной около 20 сантиметров. Пострадавших женщин экстренно доставили в больницу, однако медики констатировали их смерть.

Полиция арестовала 41-летнего безработного Итиро Ямаситу, который, по данным правоохранителей, был постоянным клиентом этого бара. Подозреваемый признал свою вину, однако мотивы совершенного преступления пока не разглашаются.