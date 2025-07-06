17-летняя россиянка сорвалась со 100-метровой скалы ради красивого фото в соцсетях

На горе Маяк в Челябинской области 17-летняя девушка упала со 100-метровой высоты во время съемки фотографий, получив травмы, несовместимые с жизнью, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: соцсети

В Челябинской области произошла трагедия с участием 17-летней девушки, которая сорвалась с обзорной площадки горы Маяк в городе Юрюзань. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, инцидент произошел вечером 5 июля, когда девушка вместе с друзьями поднялась на вершину для фотосессии.

До падения девушка успела опубликовать несколько снимков в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы рассказали, что в какой-то момент она почувствовала недомогание, потеряла равновесие и сорвалась со скалы с высоты более 100 метров.

Пожарные и врачи, прибывшие на место, быстро оценили ситуацию и поняли, что для спуска пострадавшей к месту, где могла подъехать скорая помощь, необходимо специализированное спасательное оборудование. Такое оснащение было только у усть-катавского отряда спасателей. Пока его вызвали и дождались, - сообщил один из очевидцев происшествия изданию 74.RU.

Несмотря на усилия спасателей и медиков, девушка получила крайне тяжелые травмы, шансов на спасение практически не было. Следователи СУ СКР по Челябинской области начали проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии.