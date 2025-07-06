Звезду «Дома-2» обвинили в серийной краже продуктов из магазина

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов и его супруга оказались в центре скандала после обвинений в многократных кражах из супермаркета в Подмосковье, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

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Бывший участник популярного реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов и его жена Светлана оказались под подозрением в серийных кражах из супермаркета «Дикси», расположенного в Павловском Посаде. Как сообщает Telegram-канал Mash, в распоряжении которого оказалось видео с камер наблюдения, сотрудники магазина утверждают, что пара неоднократно выносила неоплаченные товары, среди которых были йогурты и шоколад.

Сотрудники магазина решили опубликовать записи с камер, чтобы привлечь внимание к ситуации и, как они выразились, «пристыдить» Гобозовых. По словам персонала, это не единичный случай – речь идет о целой серии подобных эпизодов.

В свою очередь, Александр Гобозов отверг обвинения и заявил, что они с супругой якобы забыли пробить часть товаров на кассе. Он также отметил, что одна из кассирш якобы давно испытывает к нему неприязнь еще со времен его участия в «Доме-2». Гобозов уже подал заявление в полицию, обвинив сотрудников супермаркета в клевете.