В Польше школьник проглотил петарду ради интернет-челленджа

11-летний мальчик из Польши оказался в больнице после того, как проглотил петарду, пытаясь выполнить задание из соцсетей, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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В польском городе Гожув-Велькопольский 11-летний школьник был госпитализирован после того, как проглотил петарду ради участия в интернет-челлендже, сообщает газета Wiadomości. Инцидент произошел на фоне популярности опасных заданий в соцсетях, когда дети выполняют рискованные трюки ради лайков и просмотров.

К счастью, проглоченная петарда не взорвалась в организме ребенка. После консультации с несколькими специалистами врачи решили не проводить хирургическое вмешательство, а дождаться, пока инородное тело выйдет естественным путем. На данный момент мальчик находится под наблюдением медиков, его состояние оценивается как стабильное.