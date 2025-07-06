Девять россиян оказались в больнице после жесткой посадки самолета

В Забайкальском крае легкомоторный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку с 10 парашютистами на борту, девять из них доставлены в больницу с травмами, передает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ .

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В Забайкальском крае России легкомоторный самолет Ан-2, принадлежащий ДОСААФ, совершил жесткую посадку в районе СНТ «Топограф» спустя 16 минут после взлета. По данным МЧС региона, на борту находились 10 парашютистов и один член экипажа.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил в своем Telegram-канале, что девять человек с травмами были госпитализированы в Краевую клиническую больницу, один отказался от госпитализации после получения помощи на месте. По его словам, шесть человек находятся в состоянии средней тяжести, двое – в тяжелом состоянии.

Угрозы жизни никому нет, всем оказывается необходимая помощь, - отметил Осипов.

Глава региона уточнил, что все пострадавшие являются профессиональными спортсменами, самому старшему из них – 68 лет. Для ликвидации последствий происшествия на месте работали 37 человек и 12 единиц техники.