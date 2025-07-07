Запуск арабской шенгенской зоны: важная информация для путешественников

Секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем Аль-Будайви объявил о скором введении единой туристической визы для всех стран Совета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Gulf News.
В секретариате ССАГПЗ выразили благодарность всем сторонам, участвующим в подготовке к запуску единой визы. По словам Джасема Аль-Будайви, общая работа стран-членов позволила продвинуться к реализации инициативы, которая, по прогнозам, изменит туристическую карту региона.
После введения единой визы туристы смогут свободно передвигаться по шести странам ССАГПЗ: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. Аль-Будайви подчеркнул, что новый визовый режим поможет воплотить в жизнь стратегические цели лидеров региона и соответствует современным требованиям по безопасности и использованию передовых технологий.
«Единая виза отражает стремление наших лидеров укрепить интеграцию и сотрудничество», — отметил Аль-Будайви. Он добавил, что инициатива направлена на модернизацию инфраструктуры туризма и развитие экономики через приток иностранных гостей.
Единая виза, получившая название GCC Grand Tours Visa, была официально утверждена в ноябре 2023 года на 40-й встрече министров внутренних дел стран ССАГПЗ в Омане. Концепция во многом напоминает шенгенскую визу в Европе и рассматривается как важный шаг к диверсификации экономик и стимулированию внутреннего туризма в регионе.
Хоть окончательные условия пока уточняются, предполагается, что виза будет иметь следующие характеристики:
Доступ к нескольким странам по одной визе
Возможность использовать для туризма и визитов к родственникам
Онлайн-подача заявления
Срок действия: ориентировочно от 30 до 90 дней
Выбор: виза для одной страны или для всех шести сразу
Более длительный срок действия и меньшие затраты по сравнению с получением отдельных виз в каждую страну
Предположительно, для получения визы туристу потребуется подготовить:
Загранпаспорт с оставшимся сроком действия не менее 6 месяцев
Заполненную онлайн-анкету
Недавнюю фотографию паспортного формата
Доказательство проживания (бронирование отеля или письмо-приглашение)
Медицинскую страховку
Подтверждение наличия достаточных средств (например, выписки из банка)
Билеты для обратного или дальнейшего путешествия
После официального запуска визы процесс подачи заявления будет включать следующие этапы:
Посещение официального сайта визы (сайт пока не объявлен)
Выбор типа визы: для одной страны или многократная единая
Заполнение информации о поездке и загрузка необходимых документов
Оплата визового сбора онлайн
Получение электронной визы на email
Печать или сохранение электронной копии для предъявления в аэропорту
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