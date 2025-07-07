Запуск арабской шенгенской зоны: важная информация для путешественников

Секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем Аль-Будайви объявил о скором введении единой туристической визы для всех стран Совета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Gulf News.

Фото: SPA

Объединенные усилия стран Залива

В секретариате ССАГПЗ выразили благодарность всем сторонам, участвующим в подготовке к запуску единой визы. По словам Джасема Аль-Будайви, общая работа стран-членов позволила продвинуться к реализации инициативы, которая, по прогнозам, изменит туристическую карту региона.

Свободное перемещение между шестью странами

После введения единой визы туристы смогут свободно передвигаться по шести странам ССАГПЗ: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. Аль-Будайви подчеркнул, что новый визовый режим поможет воплотить в жизнь стратегические цели лидеров региона и соответствует современным требованиям по безопасности и использованию передовых технологий.

Поддержка экономического роста через туризм

«Единая виза отражает стремление наших лидеров укрепить интеграцию и сотрудничество», — отметил Аль-Будайви. Он добавил, что инициатива направлена на модернизацию инфраструктуры туризма и развитие экономики через приток иностранных гостей.

Официальное одобрение и сравнение с шенгенской визой

Единая виза, получившая название GCC Grand Tours Visa, была официально утверждена в ноябре 2023 года на 40-й встрече министров внутренних дел стран ССАГПЗ в Омане. Концепция во многом напоминает шенгенскую визу в Европе и рассматривается как важный шаг к диверсификации экономик и стимулированию внутреннего туризма в регионе.

Ожидаемые особенности визы

Хоть окончательные условия пока уточняются, предполагается, что виза будет иметь следующие характеристики:

Доступ к нескольким странам по одной визе

Возможность использовать для туризма и визитов к родственникам

Онлайн-подача заявления

Срок действия: ориентировочно от 30 до 90 дней

Выбор: виза для одной страны или для всех шести сразу

Более длительный срок действия и меньшие затраты по сравнению с получением отдельных виз в каждую страну

Какие документы понадобятся

Предположительно, для получения визы туристу потребуется подготовить:

Загранпаспорт с оставшимся сроком действия не менее 6 месяцев

Заполненную онлайн-анкету

Недавнюю фотографию паспортного формата

Доказательство проживания (бронирование отеля или письмо-приглашение)

Медицинскую страховку

Подтверждение наличия достаточных средств (например, выписки из банка)

Билеты для обратного или дальнейшего путешествия

Как будет проходить оформление визы

После официального запуска визы процесс подачи заявления будет включать следующие этапы: