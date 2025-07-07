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06.07.2025, 19:49

Запуск арабской шенгенской зоны: важная информация для путешественников

Новости Мира 0 408

Секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем Аль-Будайви объявил о скором введении единой туристической визы для всех стран Совета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Gulf News.

Фото: SPA
Фото: SPA

Объединенные усилия стран Залива

В секретариате ССАГПЗ выразили благодарность всем сторонам, участвующим в подготовке к запуску единой визы. По словам Джасема Аль-Будайви, общая работа стран-членов позволила продвинуться к реализации инициативы, которая, по прогнозам, изменит туристическую карту региона.

Свободное перемещение между шестью странами

После введения единой визы туристы смогут свободно передвигаться по шести странам ССАГПЗ: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. Аль-Будайви подчеркнул, что новый визовый режим поможет воплотить в жизнь стратегические цели лидеров региона и соответствует современным требованиям по безопасности и использованию передовых технологий.

Поддержка экономического роста через туризм

«Единая виза отражает стремление наших лидеров укрепить интеграцию и сотрудничество», — отметил Аль-Будайви. Он добавил, что инициатива направлена на модернизацию инфраструктуры туризма и развитие экономики через приток иностранных гостей.

Официальное одобрение и сравнение с шенгенской визой

Единая виза, получившая название GCC Grand Tours Visa, была официально утверждена в ноябре 2023 года на 40-й встрече министров внутренних дел стран ССАГПЗ в Омане. Концепция во многом напоминает шенгенскую визу в Европе и рассматривается как важный шаг к диверсификации экономик и стимулированию внутреннего туризма в регионе.

Ожидаемые особенности визы

Хоть окончательные условия пока уточняются, предполагается, что виза будет иметь следующие характеристики:

  • Доступ к нескольким странам по одной визе

  • Возможность использовать для туризма и визитов к родственникам

  • Онлайн-подача заявления

  • Срок действия: ориентировочно от 30 до 90 дней

  • Выбор: виза для одной страны или для всех шести сразу

  • Более длительный срок действия и меньшие затраты по сравнению с получением отдельных виз в каждую страну

Какие документы понадобятся

Предположительно, для получения визы туристу потребуется подготовить:

  • Загранпаспорт с оставшимся сроком действия не менее 6 месяцев

  • Заполненную онлайн-анкету

  • Недавнюю фотографию паспортного формата

  • Доказательство проживания (бронирование отеля или письмо-приглашение)

  • Медицинскую страховку

  • Подтверждение наличия достаточных средств (например, выписки из банка)

  • Билеты для обратного или дальнейшего путешествия

Как будет проходить оформление визы

После официального запуска визы процесс подачи заявления будет включать следующие этапы:

  1. Посещение официального сайта визы (сайт пока не объявлен)

  2. Выбор типа визы: для одной страны или многократная единая

  3. Заполнение информации о поездке и загрузка необходимых документов

  4. Оплата визового сбора онлайн

  5. Получение электронной визы на email

  6. Печать или сохранение электронной копии для предъявления в аэропорту

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