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06.07.2025, 20:36

Смолов утроил драку в кофейне: футболист прокомментировал инцидент

Новости Мира 0 440

Футболист Федор Смолов стал участником конфликта в кафе «Кофемания» в Москве, после чего прокомментировал инцидент, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru.

Фото: instagram.com/smolovfedor_10/
Фото: instagram.com/smolovfedor_10/

Как сообщает Telegram-канал SHOT, российский футболист Федор Смолов оказался в центре скандала после инцидента в московском кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице. По информации источника, 28 мая спортсмен вступил в конфликт с двумя посетителями заведения, в результате чего завязалась драка.

Инцидент произошел на следующий день после того, как футбольный клуб «Краснодар» объявил о завершении контракта с игроком. По предварительным данным, посетители могли спровоцировать Смолова замечаниями о его игре, после чего он ударил их. В результате потасовки пострадали двое мужчин.

После драки пострадавшие начали вымогать у футболиста деньги, угрожая публикацией видео. Первоначально они требовали один миллион рублей, однако, когда Смолов согласился, сумма выросла до трех миллионов. Поняв, что требования продолжат расти, спортсмен отказался платить, и запись драки появилась 5 июля в СМИ.

Позже Федор Смолов опубликовал извинения на своей странице в Instagram (деятельность запрещена в РФ), признав недопустимость своего поведения и выразив сожаление перед свидетелями происшествия. Он пояснил, что пытался разрешить конфликт, но столкнулся с хамством и оскорблениями.

Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Я хотел бы извиниться перед всеми, кто стал свидетелями моего непозволительного поведения, - подчеркнул футболист.

В свою очередь, в ГУ МВД Москвы сообщили, что уголовное дело по факту инцидента возбуждено не будет. В полиции пояснили, что сроки рассмотрения материалов истекли, а также не удалось оперативно собрать доказательства и установить все обстоятельства случившегося.

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