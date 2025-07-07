Пожилым людям объяснили, почему им важно есть сельдь

Системный нутрициолог Катерина Падолка рассказала о пользе регулярного употребления сельди для пожилых людей, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Фото с сайта rutxt.ru / Елена Смирнова

Системный интегративный нутрициолог и специалист по ментальному здоровью Катерина Падолка объяснила, почему пожилым людям следует регулярно включать в рацион сельдь. По её словам, употребление этой рыбы помогает сохранить когнитивные функции и снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера на 20 процентов.

Эксперт подчеркнула, что сельдь богата ценными омега-3 жирными кислотами, которые способствуют снижению тревожности и депрессии. Кроме того, в этой рыбе содержится витамин D, который улучшает усвоение кальция и помогает замедлить потерю мышечной и костной массы.

Падолка отметила, что в России у 18 процентов женщин и 6 процентов мужчин старше 50 лет случаются переломы шейки бедра, вызванные потерей костной массы. Однако у пожилых людей, которые употребляют рыбу дважды в неделю, риск развития остеопороза снижается на 10-15 процентов.

«В пожилом возрасте лучше выбирать свежемороженую или слабосоленую сельдь, которую перед употреблением следует вымочить в воде для снижения содержания соли. При гипертонии и болезнях почек предпочтительна вареная, запеченная или приготовленная на пару рыба (сырая сельдь)», - добавила специалистка.