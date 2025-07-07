12-летний мальчик угнал машину и продал ее за 15 тысяч тенге

В США в штате Мичиган задержан 12-летний подросток, который за месяц совершил серию дерзких угонов автомобилей. По данным радиостанции WCRZ, мальчик угнал четыре машины и успел продать одну из них всего за 30 долларов (примерно 15 000 тенге), сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Шериф округа Окленд Майкл Бушар сообщил, что поиски малолетнего угонщика длились около месяца. Поймать ребенка с поличным удалось лишь 28 июня, когда сотрудники полиции организовали засаду на одной из парковок. Там они и задержали подростка во время его очередной попытки завладеть автомобилем.
Расследование показало, что за короткий срок 12-летний мальчик совершил четыре угона. Одну из машин он успел продать за абсурдно низкую сумму — 30 долларов. Какая именно машина была продана и установлен ли покупатель — пока не сообщается.
Шериф Бушар отметил, что мальчик, вероятно, вдохновлялся видеоигрой Grand Theft Auto, в которой игроки занимаются угонами автомобилей и другими преступлениями. По его словам, ребенок пытался повторять «правила» из игры в реальной жизни. «Будем надеяться, что вмешательство суда направит его на лучший жизненный путь», — подчеркнул шериф.
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