12-летний мальчик угнал машину и продал ее за 15 тысяч тенге

В США в штате Мичиган задержан 12-летний подросток, который за месяц совершил серию дерзких угонов автомобилей. По данным радиостанции WCRZ , мальчик угнал четыре машины и успел продать одну из них всего за 30 долларов (примерно 15 000 тенге), сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

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Засада на парковке

Шериф округа Окленд Майкл Бушар сообщил, что поиски малолетнего угонщика длились около месяца. Поймать ребенка с поличным удалось лишь 28 июня, когда сотрудники полиции организовали засаду на одной из парковок. Там они и задержали подростка во время его очередной попытки завладеть автомобилем.

Выяснилось о серии угонов

Расследование показало, что за короткий срок 12-летний мальчик совершил четыре угона. Одну из машин он успел продать за абсурдно низкую сумму — 30 долларов. Какая именно машина была продана и установлен ли покупатель — пока не сообщается.

«Играл в реальную GTA»

Шериф Бушар отметил, что мальчик, вероятно, вдохновлялся видеоигрой Grand Theft Auto, в которой игроки занимаются угонами автомобилей и другими преступлениями. По его словам, ребенок пытался повторять «правила» из игры в реальной жизни. «Будем надеяться, что вмешательство суда направит его на лучший жизненный путь», — подчеркнул шериф.