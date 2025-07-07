Страх перед инфекцией вынудил отца из Италии бросить детей в лесу

В Италии вскрылась история семьи, доведённой до абсурда страхом перед болезнями. Мужчина, опасавшийся инфекций, оставил двоих маленьких сыновей в лесу Пьемонте, чтобы оградить их от возможного заражения. Как сообщает Corriere della Sera, семья практиковала тотальную изоляцию ради защиты детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: unsplash.com

Семья без документов и медицинской помощи

Братья родились в Германии, но вскоре родители перевезли их в Италию. При этом официально зарегистрировать детей на новом месте они не стали: мальчики не имели документов и не посещали медицинские учреждения. В школу их тоже не отправляли.

Наводнение разрушило иллюзию уединения

Изоляция могла продолжаться бесконечно, если бы не наводнение, обрушившееся на регион в апреле. Стихийное бедствие вынудило семью эвакуироваться. Прибывшие спасатели были поражены состоянием детей: мальчики почти не разговаривали и всё ещё носили подгузники, несмотря на то что им было уже 6 и 9 лет.

Страх перед коронавирусом и отказ от прививок

По словам сотрудников экстренных служб, отец фанатично боялся любых инфекций, особенно коронавируса. Он категорически отказывался от вакцинации детей и выступал против ношения масок. Страх перед болезнями оказался настолько сильным, что мужчина решил полностью изолировать сыновей от внешнего мира.

Оправдания отца и безразличие матери

Глава семьи отрицал обвинения в фанатизме и уверял, что дети жили в нормальных условиях: у них были игрушки, питание, вода и электричество. Однако мать, как выяснилось, полностью самоустранилась от воспитания и не проявляла интереса к судьбе сыновей. Этот факт стал одним из оснований для лишения родителей прав на детей.

Мальчики переданы под опеку государства

В настоящий момент братья, которых местные СМИ прозвали «мальчиками-призраками», находятся в специальном учреждении под опекой. По инициативе прокуратуры Италии начата процедура их усыновления, чтобы найти детям новую семью и дать шанс на нормальную жизнь.