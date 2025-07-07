Не верьте нищим и проверяйте счет: как туристов обманывают в Грузии

Грузия по-прежнему остается популярным направлением для отдыха среди россиян. Однако путешествие в эту страну может обернуться неприятностями для тех, кто не знает распространенных схем мошенничества. Российский тревел-блогер, автор Дзен-канала «Билеты в лето», поделился своими наблюдениями о том, как туристов в Грузии могут обмануть на ровном месте, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

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«Трогательные» истории от попрошаек

По словам путешественника, на улицах грузинских городов можно встретить немало попрошаек. Хотя их заметно меньше, чем, например, в Египте или некоторых странах Африки, их поведение часто вызывает настороженность.

Местные нищие умеют разжалобить туриста трогательными и драматичными историями, которые в большинстве случаев оказываются выдуманными. В результате доверчивые отдыхающие лишаются денег, думая, что помогают человеку в беде.

Лишние блюда в счете

Одной из самых популярных уловок в грузинских ресторанах остается приписывание дополнительных блюд к счету. Особенно часто этим пользуются в заведениях, куда приходят большие компании туристов.

«Если заказ идет на всех сразу, сложно уследить, кто что брал, особенно если за ужином выпито много вина», — отмечает блогер. При этом официанты могут вписывать названия блюд на грузинском языке, что еще сильнее усложняет проверку счета для тех, кто не владеет местным алфавитом.

Уменьшенные порции для новичков

Опытные туристы и местные жители знают, что в Грузии принято подавать большие порции, которыми славится местная кухня. Однако те, кто приезжает в страну впервые, нередко становятся жертвами нечестных поваров или официантов. Злоумышленники специально уменьшают порции, понимая, что неопытный турист не сможет сравнить размер с обычной подачей.