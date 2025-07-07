Не верьте нищим и проверяйте счет: как туристов обманывают в Грузии

Грузия по-прежнему остается популярным направлением для отдыха среди россиян. Однако путешествие в эту страну может обернуться неприятностями для тех, кто не знает распространенных схем мошенничества. Российский тревел-блогер, автор Дзен-канала «Билеты в лето», поделился своими наблюдениями о том, как туристов в Грузии могут обмануть на ровном месте, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
По словам путешественника, на улицах грузинских городов можно встретить немало попрошаек. Хотя их заметно меньше, чем, например, в Египте или некоторых странах Африки, их поведение часто вызывает настороженность.
Местные нищие умеют разжалобить туриста трогательными и драматичными историями, которые в большинстве случаев оказываются выдуманными. В результате доверчивые отдыхающие лишаются денег, думая, что помогают человеку в беде.
Одной из самых популярных уловок в грузинских ресторанах остается приписывание дополнительных блюд к счету. Особенно часто этим пользуются в заведениях, куда приходят большие компании туристов.
«Если заказ идет на всех сразу, сложно уследить, кто что брал, особенно если за ужином выпито много вина», — отмечает блогер. При этом официанты могут вписывать названия блюд на грузинском языке, что еще сильнее усложняет проверку счета для тех, кто не владеет местным алфавитом.
Опытные туристы и местные жители знают, что в Грузии принято подавать большие порции, которыми славится местная кухня. Однако те, кто приезжает в страну впервые, нередко становятся жертвами нечестных поваров или официантов. Злоумышленники специально уменьшают порции, понимая, что неопытный турист не сможет сравнить размер с обычной подачей.
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