18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.51
611.83
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.07.2025, 08:18

Не верьте нищим и проверяйте счет: как туристов обманывают в Грузии

Новости Мира 0 456

Грузия по-прежнему остается популярным направлением для отдыха среди россиян. Однако путешествие в эту страну может обернуться неприятностями для тех, кто не знает распространенных схем мошенничества. Российский тревел-блогер, автор Дзен-канала «Билеты в лето», поделился своими наблюдениями о том, как туристов в Грузии могут обмануть на ровном месте, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE
Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

«Трогательные» истории от попрошаек

По словам путешественника, на улицах грузинских городов можно встретить немало попрошаек. Хотя их заметно меньше, чем, например, в Египте или некоторых странах Африки, их поведение часто вызывает настороженность.

Местные нищие умеют разжалобить туриста трогательными и драматичными историями, которые в большинстве случаев оказываются выдуманными. В результате доверчивые отдыхающие лишаются денег, думая, что помогают человеку в беде.

Лишние блюда в счете

Одной из самых популярных уловок в грузинских ресторанах остается приписывание дополнительных блюд к счету. Особенно часто этим пользуются в заведениях, куда приходят большие компании туристов.

«Если заказ идет на всех сразу, сложно уследить, кто что брал, особенно если за ужином выпито много вина», — отмечает блогер. При этом официанты могут вписывать названия блюд на грузинском языке, что еще сильнее усложняет проверку счета для тех, кто не владеет местным алфавитом.

Уменьшенные порции для новичков

Опытные туристы и местные жители знают, что в Грузии принято подавать большие порции, которыми славится местная кухня. Однако те, кто приезжает в страну впервые, нередко становятся жертвами нечестных поваров или официантов. Злоумышленники специально уменьшают порции, понимая, что неопытный турист не сможет сравнить размер с обычной подачей.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Казахстан заверил: санкции против России не повлияют на строительство АЭСНовости Казахстана
16.06.2025, 10:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…