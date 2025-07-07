Мошенники больше не просят код из SMS — им нужен только ваш голос

Сегодня телефонные мошенники начали использовать изощрённые схемы, которые не требуют от жертвы передачи SMS-кодов или других привычных подтверждений. Вместо этого достаточно всего лишь вашего голоса: отвечая на, казалось бы, безобидные вопросы по телефону, вы рискуете лишиться денег со своей банковской карты, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
По словам экспертов, суть схемы проста: на телефон поступает звонок от якобы «службы качества», «городской администрации» или «опросного центра». Собеседник задаёт вопросы на самые разные темы — от впечатлений о работе магазина до состояния дорог в вашем городе. Такие вопросы кажутся безвредными, и многие без раздумий отвечают на них.
Пока вы спокойно беседуете, аферисты записывают ваш голос, сообщает экспертный Дзен-канал Pochinka_blog. Особенно важны для них ваши ответы с ключевыми словами, такими как «Да» или «Согласен». Кроме того, мошенники могут использовать записи для генерации искусственного голоса, максимально похожего на ваш.
Ваш голос — это биометрический идентификатор. В ряде банков и микрофинансовых организаций в России используется голосовое подтверждение операций. Имея образец голоса и другую информацию о жертве, мошенникам не составляет труда получить доступ к счетам или оформить кредиты на имя пострадавшего.
Часто злоумышленники применяют технологии дипфейка, чтобы сгенерировать поддельный голос жертвы. Такой голос используется для звонков родственникам: мошенник может разыграть «форс-мажор», попросив срочно перевести деньги якобы для спасения близкого человека. Голос звучит настолько правдоподобно, что даже внимательные родственники, особенно пожилые, могут поверить в обман и перевести крупную сумму.
Не отвечайте на опросы с анонимных и подозрительных номеров.
Всегда проверяйте достоверность номера, с которого вам звонят.
Если во время разговора вас просят повторить слова или фразы, особенно «Да» или «Согласен», немедленно прекращайте общение — это может быть попыткой записать ваш голос для мошеннических целей.
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