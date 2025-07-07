Мошенники больше не просят код из SMS — им нужен только ваш голос

Сегодня телефонные мошенники начали использовать изощрённые схемы, которые не требуют от жертвы передачи SMS-кодов или других привычных подтверждений. Вместо этого достаточно всего лишь вашего голоса: отвечая на, казалось бы, безобидные вопросы по телефону, вы рискуете лишиться денег со своей банковской карты, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

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Как выглядит сценарий телефонного «опроса»

По словам экспертов, суть схемы проста: на телефон поступает звонок от якобы «службы качества», «городской администрации» или «опросного центра». Собеседник задаёт вопросы на самые разные темы — от впечатлений о работе магазина до состояния дорог в вашем городе. Такие вопросы кажутся безвредными, и многие без раздумий отвечают на них.

В чем кроется подвох телефонных разговоров

Пока вы спокойно беседуете, аферисты записывают ваш голос, сообщает экспертный Дзен-канал Pochinka_blog. Особенно важны для них ваши ответы с ключевыми словами, такими как «Да» или «Согласен». Кроме того, мошенники могут использовать записи для генерации искусственного голоса, максимально похожего на ваш.

Зачем мошенникам нужен ваш голос

Ваш голос — это биометрический идентификатор. В ряде банков и микрофинансовых организаций в России используется голосовое подтверждение операций. Имея образец голоса и другую информацию о жертве, мошенникам не составляет труда получить доступ к счетам или оформить кредиты на имя пострадавшего.

Как используют дипфейки для выманивания денег у родственников

Часто злоумышленники применяют технологии дипфейка, чтобы сгенерировать поддельный голос жертвы. Такой голос используется для звонков родственникам: мошенник может разыграть «форс-мажор», попросив срочно перевести деньги якобы для спасения близкого человека. Голос звучит настолько правдоподобно, что даже внимательные родственники, особенно пожилые, могут поверить в обман и перевести крупную сумму.

Как защитить себя и близких от новых схем