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07.07.2025, 10:52

Тройка самых востребованных артистов России: кто в лидерах?

Новости Мира 0 304

Сайт kp.ru совместно с продюсером Ильей Саглиани подготовили свежий рейтинг самых востребованных исполнителей на российской сцене. По данным исследования, первые три позиции в списке заняли фронтмен популярной группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, певец Григорий Лепс и певица Анна Asti, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pop-music.ru
Фото: pop-music.ru

Эти артисты демонстрируют стабильно высокий спрос на свои выступления, что подтверждает большое количество заказов на концерты и корпоративные мероприятия по всей стране.

Кто еще попал в топ-10?

Кроме лидеров тройки, в десятку наиболее востребованных звезд вошли:

  • группа «Иванушки International»,

  • рэпер Баста,

  • Николай Басков,

  • Люся Чеботина.

Замыкает первую десятку певец Сосо Павлиашвили. Эти исполнители продолжают активно гастролировать, выступать на частных вечеринках и крупных праздниках, что делает их одними из самых привлекательных для организаторов мероприятий.

Гонорары востребованных звезд

Как сообщает kp.ru, гонорары артистов из этого рейтинга начинаются от 3 миллионов рублей за одно выступление и могут доходить до 10 миллионов рублей. Окончательная стоимость зависит от таких факторов, как:

  • дата и время проведения мероприятия,

  • регион, где проходит концерт,

  • масштаб события и технические требования.

Почему Shaman и Кадышева не в списке?

В статье kp.ru подчеркивается, что многие ожидали увидеть в рейтинге певца Shaman и народную артистку России Надежду Кадышеву. Однако, как объясняет издание, эти исполнители не вошли в топ-список по причине особенностей гастрольного графика:

  • 66-летняя Надежда Кадышева предпочитает давать большие сольные концерты и редко выступает на корпоративах, выбирая подобные заказы выборочно.

  • У Shaman, в свою очередь, очень плотное расписание с концертами, что ограничивает его участие в частных мероприятиях.

Ранее Кадышева возглавляла рейтинги по доходам

Любопытно, что еще в апреле 2025 года kp.ru называло Надежду Кадышеву самой высокооплачиваемой звездой российской сцены. Повышение интереса к ее творчеству произошло благодаря популярности песни «Веночек», которая обрела второе дыхание у молодежи — ее стали активно слушать, а концерты Кадышевой начали посещать не только взрослые поклонники, но и подростки и студенты.

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