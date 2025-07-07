Тройка самых востребованных артистов России: кто в лидерах?

Сайт kp.ru совместно с продюсером Ильей Саглиани подготовили свежий рейтинг самых востребованных исполнителей на российской сцене. По данным исследования, первые три позиции в списке заняли фронтмен популярной группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, певец Григорий Лепс и певица Анна Asti, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pop-music.ru

Эти артисты демонстрируют стабильно высокий спрос на свои выступления, что подтверждает большое количество заказов на концерты и корпоративные мероприятия по всей стране.

Кто еще попал в топ-10?

Кроме лидеров тройки, в десятку наиболее востребованных звезд вошли:

группа «Иванушки International»,

рэпер Баста,

Николай Басков,

Люся Чеботина.

Замыкает первую десятку певец Сосо Павлиашвили. Эти исполнители продолжают активно гастролировать, выступать на частных вечеринках и крупных праздниках, что делает их одними из самых привлекательных для организаторов мероприятий.

Гонорары востребованных звезд

Как сообщает kp.ru, гонорары артистов из этого рейтинга начинаются от 3 миллионов рублей за одно выступление и могут доходить до 10 миллионов рублей. Окончательная стоимость зависит от таких факторов, как:

дата и время проведения мероприятия,

регион, где проходит концерт,

масштаб события и технические требования.

Почему Shaman и Кадышева не в списке?

В статье kp.ru подчеркивается, что многие ожидали увидеть в рейтинге певца Shaman и народную артистку России Надежду Кадышеву. Однако, как объясняет издание, эти исполнители не вошли в топ-список по причине особенностей гастрольного графика:

66-летняя Надежда Кадышева предпочитает давать большие сольные концерты и редко выступает на корпоративах, выбирая подобные заказы выборочно.

У Shaman, в свою очередь, очень плотное расписание с концертами, что ограничивает его участие в частных мероприятиях.

Ранее Кадышева возглавляла рейтинги по доходам

Любопытно, что еще в апреле 2025 года kp.ru называло Надежду Кадышеву самой высокооплачиваемой звездой российской сцены. Повышение интереса к ее творчеству произошло благодаря популярности песни «Веночек», которая обрела второе дыхание у молодежи — ее стали активно слушать, а концерты Кадышевой начали посещать не только взрослые поклонники, но и подростки и студенты.