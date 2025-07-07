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07.07.2025, 11:26

Как быстро убрать неприятный запах из холодильника: поможет один продукт

Новости Мира 0 338

Неприятный запах из холодильника способен моментально испортить настроение и даже отбить аппетит, особенно если ждёте гостей и накрыли красивый стол. Стоит только приоткрыть дверцу — и в нос ударяет резкий запах, от которого морщатся все присутствующие, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: hibiny.ru
Фото: hibiny.ru

Проблема, знакомая каждому

Причина таких «ароматов» не всегда кроется в испорченных продуктах. Часто запах впитывается в пластиковые стенки, полки и резиновые уплотнители, оставаясь даже после уборки. А если в холодильнике регулярно скапливается конденсат или лежат продукты с выраженным запахом, проблема усугубляется.

Почему обычная уборка не всегда помогает
Даже после тщательного мытья полок запах может возвращаться через несколько дней. Влага и ароматы от колбасы, рыбы или сыра снова начинают скапливаться, а постоянное использование сильных чистящих средств может быть вредно и неудобно.

Эффективное решение из подручных средств
Исправить ситуацию поможет обычная овсянка. Достаточно насыпать овсяные хлопья в небольшую открытую мисочку или стакан и поставить на одну из полок холодильника. Всего за ночь овсянка впитает лишнюю влагу и устранит неприятный запах, действуя как натуральный абсорбент.

Как использовать овсянку для длительного эффекта
Чтобы поддерживать свежесть в холодильнике постоянно, опытные хозяйки рекомендуют держать миску с овсянкой на полке на постоянной основе. Менять овсяные хлопья следует примерно раз в две недели, чтобы средство продолжало эффективно справляться с неприятными запахами.

Как сделать аромат еще приятнее
Для дополнительного эффекта можно добавить в овсянку несколько капель эфирного масла — лимонного, лавандового или мятного. Это не только усилит нейтрализацию запахов, но и придаст холодильнику лёгкий приятный аромат.

Безопасно и просто
Такой способ абсолютно безопасен для продуктов, не требует применения агрессивной химии и подходит для любого холодильника. Лайфхак с овсянкой особенно полезен в случаях, когда другие методы не дают результата: он помогает устранить даже стойкие запахи, впитавшиеся в пластик.

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