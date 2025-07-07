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07.07.2025, 11:38

Видео с мигрантами в жилетах «подлежит выдворению» вызвало резонанс в сети

Новости Мира 0 366

В Telegram-канале «Русские новости» появилось видео, на котором запечатлена группа мигрантов, ожидающих депортации из России. Кадры показывают, как мужчины стоят в две шеренги, предположительно готовясь к посадке в автобус для отправки на родину. Рядом находятся сотрудники силовых структур, контролирующие процесс, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

ФОТО: стоп-кадр из видео
ФОТО: стоп-кадр из видео

«Подлежит выдворению»: необычные жилеты для мигрантов

Особенностью видео стали яркие жилеты с надписью «подлежит выдворению», которые надеты на всех задержанных. Точная локация съемки пока не установлена. Однако ролик быстро распространился по социальным сетям и вызвал широкий общественный резонанс, разделив пользователей на тех, кто поддержал ужесточение контроля за мигрантами, и тех, кто посчитал методы унизительными.

Инцидент в Воронеже: мигрантов заставили маршировать

Ранее подобный случай произошел в Воронеже. Тогда мигрантов, задержанных на строительной площадке, заставили маршировать строевым шагом. Это происшествие также попало на видео и вызвало бурные обсуждения.

«Раз, два, три»: команды силовиков и трудности задержанных

На записи из Воронежа слышно, как сотрудник силовых структур отдает команды: «Раз. Раз. Раз, два, три». Мигранты пытаются двигаться синхронно, однако явно испытывают затруднения с выполнением строевых команд. Этот эпизод вызвал неоднозначную реакцию — часть общества осудила подобное обращение, сочтя его унижением человеческого достоинства, в то время как другие выразили поддержку действиям силовиков.

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