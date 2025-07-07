Мужчина забросил дымовую шашку в клинику по пересадке волос, когда узнал цены

В столице России произошел инцидент в центре по пересадке волос: недовольный стоимостью процедур клиент забросил дымовую шашку в помещение клиники. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Пациент не выдержал ценника от 200 тысяч рублей

Согласно информации канала, утром, около 9 часов, мужчина пришел в медцентр, расположенный на Напрудном переулке, чтобы пройти консультацию по пересадке волос. Пока он ожидал приема, решил изучить прайс-лист и был возмущен тем, что цены на услуги начинаются от 200 тысяч рублей. После этого он поинтересовался у сотрудников, где находится туалет.

Шашка в туалете и экстренная эвакуация

Оказавшись в санузле, посетитель бросил туда дымовую шашку и поспешно покинул здание. Из-за быстро распространяющегося дыма персоналу пришлось срочно эвакуировать людей из клиники. К счастью, никто из пациентов и сотрудников не пострадал.

Растущая волна агрессии против медиков

Этот случай — не единственный инцидент с нападением на медицинских работников в России за последнее время.

Нападение в Иркутске: 3 июля сообщалось, что в Иркутске вооруженный ножом и газовым баллончиком пациент напал на сотрудников больницы. В результате пострадали двое медиков — заместитель главного врача и секретарь городской клинической больницы №8. Оба были госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавший был задержан, возбуждено уголовное дело.

Избиение фельдшера в Петербурге: несколькими днями ранее, 26 июня, в Санкт-Петербурге мужчина избил фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов к его супруге. Инцидент произошел в квартире на Павловской улице. Нападавший причинил медику травмы лица, правой лопатки, кисти, а также оставил ссадины на шее. Пострадавший обратился в травмпункт на следующий день.

Медики остаются в зоне риска

Серия подобных нападений свидетельствует о растущей агрессии в адрес медицинских работников, что вызывает серьезную обеспокоенность у профессионального сообщества. Эксперты подчеркивают необходимость усиления мер безопасности в лечебных учреждениях и повышения ответственности за нападения на сотрудников здравоохранения.