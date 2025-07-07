Названа самая модная вещь лета-2025

Редакция модного издания Who What Wear поделилась своим видением главного тренда этого лета. Согласно их материалу, опубликованному на сайте издания, топ-халтер с бретелями на шее стал самой модной вещью лета 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: @immegii

Почему именно топ-халтер?

По мнению экспертов, популярность топа-халтера объясняется его универсальностью. Благодаря удобному крою и возможности сочетать его практически с любым низом, он идеально подходит женщинам с любым типом фигуры и размером груди. В публикации отмечается, что в интернете этот топ даже сравнивают с гамаками из-за формы бретелей, которые завязываются вокруг шеи.

С чем носить главный хит сезона?

Обозреватели Who What Wear подчеркнули, что топ-халтер прекрасно смотрится как с джинсами и классическими брюками, так и с юбками разного кроя — от воздушных пышных моделей до облегающих мини. Такой топ позволяет создавать как повседневные, так и более нарядные образы, оставаясь стильной в любой ситуации.

Топ-халтер на улицах городов Европы и США

Авторы материала обратили внимание на то, что на улицах европейских и американских городов становится всё больше девушек, которые выбирают именно эту модель топа для своих летних нарядов. Топ-халтер уверенно закрепился в гардеробах модниц, превратившись в символ лета 2025 года.