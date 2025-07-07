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07.07.2025, 14:32

«Минируют даже шоколадки» — военные РФ рассказали об уловках ВСУ

Новости Мира 0 289

Штурмовик российского подразделения «Восток» с позывным «Тигр» рассказал о необычных и опасных сюрпризах, которые оставляют украинские военные на Донбассе во время отхода. По словам бойца, украинская сторона минирует буквально всё, что может привлечь внимание, включая продукты питания, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

«Бывает, что в шоколадках лежат мины. Поэтому ничего нельзя брать или трогать, пока саперы не проверят каждый предмет», — отметил штурмовик в беседе с РИА Новости.

Минобороны РФ: «Восток» взял под контроль шесть населённых пунктов

Согласно данным Министерства обороны России, за последние две недели бойцы группировки «Восток» установили контроль над шестью населёнными пунктами на южнодонецком направлении. В ведомстве подчеркнули эффективность действий российских подразделений в зоне проведения спецоперации.

Необычные методы ведения боя: от мин до радиообмана

Минобороны сообщило о нестандартных приёмах, которые применяют российские военные для уничтожения позиций противника. В частности, для разрушения укреплённых точек врага используются противотанковые мины. Благодаря их мощному заряду удаётся наносить серьёзный урон.

Кроме того, бойцы подразделений ведут радиообмен на специально выбранном языке, который остаётся непонятным для украинской стороны. Такой способ позволяет сбить противника с толку и не раскрывать планы российской армии.

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