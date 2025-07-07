Солнечный монстр: плазменный выброс угрожает Земле масштабной бурей

Утром 7 июля ученые зарегистрировали на Солнце мощнейший выброс протуберанца, который может оказать влияние на Землю. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, размеры плазменного выброса достигли порядка 1 миллиона километров, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

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Исполинский выброс на обращенной к Земле стороне звезды

Событие произошло на стороне Солнца, которая обращена непосредственно к нашей планете. Это повышает вероятность того, что часть выброшенной плазмы достигнет Земли и вызовет геомагнитные возмущения.

Уникальное явление: вихревой выброс плазмы

Ученые отмечают, что выброс оказался не только крупнейшим в этом году, но и наиболее эффектным за последние месяцы. По их словам, в космос было выброшено гигантское волокно раскаленной плазмы. Оно сформировалось в результате движения, напоминающего вращающийся смерч из горячего газа.

Причина выброса: скручивание магнитного поля

Специалисты объяснили, что перед выбросом магнитное поле протуберанца было скручено в плотный жгут. Когда этот жгут начал подниматься вверх, он стал стремительно раскручиваться, вызывая вихревые движения в плазме. Эти турбулентные процессы могут даже разрывать плазменное волокно на части.

«При движении вверх жгут начинает быстро раскручиваться, создавая мощные вихри, которые иногда разрывают плазменное образование», — пояснили в лаборатории.

Опасность для Земли: возможное воздействие на планету

Отличие этого события от недавних выбросов заключается в том, что оно произошло точно на видимой с Земли стороне Солнца. Поэтому, по словам ученых, существует вероятность, что часть плазмы дойдет до атмосферы Земли и вызовет геомагнитные бури, что может повлиять на работу спутниковой связи и энергосистем.