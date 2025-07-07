Ад в российских аэропортах: как случился масштабный коллапс и что будет дальше (видео)

В минувшие выходные несколько российских аэропортов охватила транспортная неразбериха: за два дня были отменены сотни рейсов, почти две тысячи полётов задержаны, а тысячи пассажиров остались в залах ожидания, так и не сумев вылететь на отдых, сообщает Lada.kz со ссылкой на info24.ru.
С 5 июля и до утра 7 июля в ряде российских городов ввели ограничения на работу аэропортов. Причинами стали угрозы атак украинских беспилотников и неблагоприятные погодные условия. Воздушное пространство частично закрывалось в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Иваново, Тамбове, Ярославле, Калуге и Пскове.
По данным Росавиации:
отменены 485 рейсов,
задержаны около 1900,
более 43 тысяч пассажиров оформили возврат билетов,
почти 94 тысячи были размещены в гостиницах,
199 тысяч человек получили ваучеры на напитки, 155 тысяч — на питание.
При этом в Росавиации утверждают, что «сейчас все аэропорты работают в штатном режиме».
Ограничения на вылеты и прилёты в крупнейшем московском аэропорту действовали с утра 5 июля. Росавиация объясняла это «закрытием ряда секторов воздушного пространства и сильным ветром». Минобороны в те дни сообщало об уничтожении украинских дронов, в том числе над Подмосковьем.
Цифры по Шереметьево:
5 июля: 241 задержанный и 158 отменённых рейсов,
6 июля: отменено 171 рейс, задержаны 56 рейсов, обслужено более 140 тысяч пассажиров.
Несмотря на заверения о «спокойной обстановке», телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в аэропорту всё ещё задерживались порядка 40 рейсов, а пассажиры заполнили даже бизнес-зал.
В Петербурге ограничения также были связаны с угрозой атак дронов. По данным Росавиации:
5 июля: отменено 87 рейсов, задержаны 36,
6 июля: обслужено почти 37 тысяч пассажиров, отменено 90 рейсов, задержано 37,
7 июля: отменено 8 рейсов, задерживаются 104.
По информации телеграм-канала SHOT, более 7 тысяч человек всё ещё ожидают вылета. Пассажирам выдают воду и питание, некоторых начали приглашать на посадку.
В нижегородском аэропорту 5 июля отменили 12 рейсов. В воскресенье терминал обслужил свыше 4 тысяч человек. Росавиация отмечает спокойную атмосферу, а также отсутствие массовых скоплений. В помощь персоналу были привлечены дополнительные сотрудники. К утру 7 июля оставались задержанными три рейса, один был отменён.
По данным «Коммерсанта», ссылающегося на авиационных экспертов, всего за первые два дня коллапс стоил российским авиаперевозчикам порядка 20 миллиардов рублей. Основные убытки пришлись на крупнейшие аэропорты — Шереметьево, Пулково и Стригино.
Уход самолёта на запасной аэродром обходится в 1,5-2 миллиона рублей.
Задержка одного рейса — около 1,5 миллиона рублей.
Эксперт Дмитрий Дацыков из EXPO.UAV сообщил, что потери авиакомпаний только за сутки могут достигать 20 миллиардов рублей, а с учётом затрат и убытков пассажиров сумма может вырасти ещё на несколько десятков миллиардов.
7 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке министра транспорта Романа Старовойта. Официальные причины решения не называются, поэтому неясно, связано ли увольнение напрямую с авиационным кризисом.
Исполняющим обязанности министра назначен Андрей Никитин — бывший губернатор Новгородской области и заместитель министра транспорта. Он будет руководить ведомством до утверждения нового министра.
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