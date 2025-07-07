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07.07.2025, 16:46

Ад в российских аэропортах: как случился масштабный коллапс и что будет дальше (видео)

Новости Мира 0 597

В минувшие выходные несколько российских аэропортов охватила транспортная неразбериха: за два дня были отменены сотни рейсов, почти две тысячи полётов задержаны, а тысячи пассажиров остались в залах ожидания, так и не сумев вылететь на отдых, сообщает Lada.kz со ссылкой на info24.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему рухнул график: дроны и плохая погода

С 5 июля и до утра 7 июля в ряде российских городов ввели ограничения на работу аэропортов. Причинами стали угрозы атак украинских беспилотников и неблагоприятные погодные условия. Воздушное пространство частично закрывалось в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Иваново, Тамбове, Ярославле, Калуге и Пскове.

По данным Росавиации:

  • отменены 485 рейсов,

  • задержаны около 1900,

  • более 43 тысяч пассажиров оформили возврат билетов,

  • почти 94 тысячи были размещены в гостиницах,

  • 199 тысяч человек получили ваучеры на напитки, 155 тысяч — на питание.

При этом в Росавиации утверждают, что «сейчас все аэропорты работают в штатном режиме».

Шереметьево: задержки и переполненный бизнес-зал

Ограничения на вылеты и прилёты в крупнейшем московском аэропорту действовали с утра 5 июля. Росавиация объясняла это «закрытием ряда секторов воздушного пространства и сильным ветром». Минобороны в те дни сообщало об уничтожении украинских дронов, в том числе над Подмосковьем.

Цифры по Шереметьево:

  • 5 июля: 241 задержанный и 158 отменённых рейсов,

  • 6 июля: отменено 171 рейс, задержаны 56 рейсов, обслужено более 140 тысяч пассажиров.

Несмотря на заверения о «спокойной обстановке», телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в аэропорту всё ещё задерживались порядка 40 рейсов, а пассажиры заполнили даже бизнес-зал.

Пулково: тысячи людей в ожидании

В Петербурге ограничения также были связаны с угрозой атак дронов. По данным Росавиации:

  • 5 июля: отменено 87 рейсов, задержаны 36,

  • 6 июля: обслужено почти 37 тысяч пассажиров, отменено 90 рейсов, задержано 37,

  • 7 июля: отменено 8 рейсов, задерживаются 104.

По информации телеграм-канала SHOT, более 7 тысяч человек всё ещё ожидают вылета. Пассажирам выдают воду и питание, некоторых начали приглашать на посадку.

Стригино: меньше всего отмен, но проблемы есть

В нижегородском аэропорту 5 июля отменили 12 рейсов. В воскресенье терминал обслужил свыше 4 тысяч человек. Росавиация отмечает спокойную атмосферу, а также отсутствие массовых скоплений. В помощь персоналу были привлечены дополнительные сотрудники. К утру 7 июля оставались задержанными три рейса, один был отменён.

Счёт на миллиарды: потери авиакомпаний

По данным «Коммерсанта», ссылающегося на авиационных экспертов, всего за первые два дня коллапс стоил российским авиаперевозчикам порядка 20 миллиардов рублей. Основные убытки пришлись на крупнейшие аэропорты — Шереметьево, Пулково и Стригино.

  • Уход самолёта на запасной аэродром обходится в 1,5-2 миллиона рублей.

  • Задержка одного рейса — около 1,5 миллиона рублей.

Эксперт Дмитрий Дацыков из EXPO.UAV сообщил, что потери авиакомпаний только за сутки могут достигать 20 миллиардов рублей, а с учётом затрат и убытков пассажиров сумма может вырасти ещё на несколько десятков миллиардов.

Отставка министра транспорта: совпадение или последствие?

7 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке министра транспорта Романа Старовойта. Официальные причины решения не называются, поэтому неясно, связано ли увольнение напрямую с авиационным кризисом.

Исполняющим обязанности министра назначен Андрей Никитин — бывший губернатор Новгородской области и заместитель министра транспорта. Он будет руководить ведомством до утверждения нового министра.

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