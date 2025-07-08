Американец испытал культурный шок в Москве

Журналист и блогер из США Тофуриус Крейн, который переехал жить в Россию в 2023 году, посетил ВДНХ в Москве и признался, что был поражен увиденным. Об этом сообщает телеканал «Царьград», передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

«В США клумбы были бы разрушены или украдены»

По словам Крейна, особенно его впечатлил ухоженный сад на территории ВДНХ.

«Хочу отметить красивый сад позади меня. Если бы это было в США, то все клумбы были бы украдены — как минимум, сами цветы точно исчезли бы. Дети растоптали бы всё. Или же бездомные устроили бы там свой лагерь», — поделился блогер своими мыслями, проводя параллели с американскими реалиями.

Контраст с Вашингтоном: «Палаточный город вместо парка»

Он также рассказал о ситуации в столице США. Крейн напомнил, что прямо возле Белого дома в Вашингтоне разросся огромный палаточный лагерь бездомных людей.

«То, что раньше являлось одним из красивейших парков, напоминающим ваши ухоженные территории, сегодня превратилось в место с десятками палаток и антисанитарией», — отметил американец.

Россияне привыкли к чистоте и порядку

Блогер подчеркнул, что для жителей России естественно видеть вокруг чистоту и красивые цветочные клумбы.

«Здесь люди не привыкли к горам мусора и множеству бездомных на улицах. Цветы и ухоженные пространства — это нормально для россиян», — резюмировал Крейн.

В России чувствуют себя в безопасности

Отмечается, что ранее в июле другой американский блогер — Джозеф Стивен Роуз — также поделился положительными впечатлениями от пребывания в России. После прогулки по ночному Санкт-Петербургу он признался, что чувствовал себя в полной безопасности на улицах города.