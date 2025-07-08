Американец испытал культурный шок в Москве

Журналист и блогер из США Тофуриус Крейн, который переехал жить в Россию в 2023 году, посетил ВДНХ в Москве и признался, что был поражен увиденным. Об этом сообщает телеканал «Царьград», передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Крейна, особенно его впечатлил ухоженный сад на территории ВДНХ.
«Хочу отметить красивый сад позади меня. Если бы это было в США, то все клумбы были бы украдены — как минимум, сами цветы точно исчезли бы. Дети растоптали бы всё. Или же бездомные устроили бы там свой лагерь», — поделился блогер своими мыслями, проводя параллели с американскими реалиями.
Он также рассказал о ситуации в столице США. Крейн напомнил, что прямо возле Белого дома в Вашингтоне разросся огромный палаточный лагерь бездомных людей.
«То, что раньше являлось одним из красивейших парков, напоминающим ваши ухоженные территории, сегодня превратилось в место с десятками палаток и антисанитарией», — отметил американец.
Блогер подчеркнул, что для жителей России естественно видеть вокруг чистоту и красивые цветочные клумбы.
«Здесь люди не привыкли к горам мусора и множеству бездомных на улицах. Цветы и ухоженные пространства — это нормально для россиян», — резюмировал Крейн.
Отмечается, что ранее в июле другой американский блогер — Джозеф Стивен Роуз — также поделился положительными впечатлениями от пребывания в России. После прогулки по ночному Санкт-Петербургу он признался, что чувствовал себя в полной безопасности на улицах города.
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