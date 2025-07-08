Кремль выступил с заявлением о будущем российско-азербайджанских связей

Россия и Азербайджан должны оставаться союзниками и стратегическими партнерами, несмотря на обострение ситуации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий прозвучал в эфире радиостанции «Вы слушали Маяк» , сообщает Lada.kz.

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«Общее прошлое и общее будущее»

Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему придерживается курса на укрепление партнерства с Баку.

«Мы по-прежнему являемся сторонниками. Считаем, что логика говорит только об одном: Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее», — заявил он журналистам.

Конфликты необходимо решать конструктивно

Представитель Кремля отметил, что любые возникающие сложности в двусторонних отношениях должны решаться на основе диалога и уважения.

«Те проблемы, которые возникают, безусловно, должны регулироваться конструктивным образом — таким, который соответствует духу наших двусторонних отношений», — отметил Песков.

Россия защищает своих граждан

Отвечая на вопрос о действиях Москвы в связи с задержаниями россиян в Азербайджане, Песков заверил, что дипломатические каналы активно задействованы.

«Наши посольства и дипломатические ведомства находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной. Мы отстаиваем интересы задержанных россиян, используя все предусмотренные законом и дипломатической практикой механизмы», — сказал он.

Фон: дипломатический кризис из-за задержаний и смертей

Напряженность между странами усилилась в конце июня. Поводом стал инцидент в Екатеринбурге, где были задержаны представители азербайджанской диаспоры — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Они были фигурантами дела об убийствах и позже скончались. В СМИ появилась информация о следах избиений и возможных пытках на их телах.

Этот случай вызвал жесткую реакцию Баку — в ответ в Азербайджане начались задержания граждан России, которых подозревают в различных преступлениях. Ситуация быстро переросла в дипломатический скандал.