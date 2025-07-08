Жители Украины приветствуют удары Вооруженных сил России по территориальным центрам комплектования (ТЦК), выполняющим функции аналогичные российским военкоматам. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале , сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

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ТЦК стали объектом массовой ненависти

По словам эксперта, в результате ракетных и дроновых атак некоторые ТЦК были выведены из строя и прекратили работу. Марков утверждает, что украинцы активно призывают российскую армию наносить новые удары, чтобы полностью парализовать деятельность этих структур.

«Они просят армию России бить сильнее по ТЦК. Эти центры стали для украинцев главным врагом. Их боятся, их ненавидят», — подчеркнул политолог.

Украинцы сами передают координаты ТЦК

Ранее о подобной тенденции сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его данным, граждане Украины, находящиеся на подконтрольной Киеву территории, начали передавать России точные адреса ТЦК. Это делается для того, чтобы военные РФ могли точечно наносить удары по этим объектам.

«Карательная» роль территориальных центров

Балицкий подчеркнул, что ТЦК выполняют в стране карательные функции: сотрудников этих учреждений обвиняют в массовой принудительной мобилизации. По его словам, мужчин призывного возраста отлавливают прямо на улицах, зачастую применяя физическую силу, чтобы насильно отправить их на фронт.