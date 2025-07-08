Во Франции найден мертвым депутат, расследовавший громкое дело с участием Макрона

Оливье Марлекс, член партии «Республиканцы» и инициатор парламентского расследования коррупционной сделки с участием президента Франции, был обнаружен мертвым в собственном доме, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным France info, тело политика обнаружили сотрудники полиции во время патрулирования. В настоящее время французские правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить точные причины и обстоятельства смерти. По предварительной версии, Марлекс мог покончить с собой.

Смерть, потрясшая политический истеблишмент

Гибель депутата вызвала широкий резонанс во французском обществе и политической среде. Президент Эммануэль Макрон выразил соболезнования родным и близким политика, назвав произошедшее «трагедией, повергшей парламент в траур».

Соболезнования также поступили от премьер-министра Франсуа Байруэкса, бывшего президента Николя Саркози и лидера оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Марлекс расследовал подозрительную сделку Alstom–General Electric

На момент своей смерти Оливье Марлекс занимался расследованием одной из самых скандальных сделок последних лет — продажи французского промышленного гиганта Alstom американской корпорации General Electric.

Депутат не исключал, что сделка могла сопровождаться коррупционными схемами и даже предполагал, что часть полученных средств могла быть направлена на финансирование президентской кампании Эммануэля Макрона в 2017 году. Его деятельность вызывала большой интерес как со стороны общественности, так и в кругах оппозиции.

Политические последствия: появятся ли новые версии?

Смерть Марлекса может породить массу домыслов и конспирологических теорий, особенно учитывая чувствительность расследуемого им дела. Некоторые оппозиционные политики уже призвали к созданию независимой комиссии по изучению как самой сделки, так и обстоятельств гибели депутата.

Французские спецслужбы и прокуратура обещают провести тщательную проверку и опубликовать результаты расследования в ближайшее время.