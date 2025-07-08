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08.07.2025, 09:50

«Бледная, замерзшая и уставшая» — Маргарита Симоньян рассказала о проблемах со здоровьем

Новости Мира 0 1 520

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками личными переживаниями и рассказала о собственных проблемах со здоровьем. Поводом для этого послужили тревожные комментарии подписчиков, которые заметили, что журналистка выглядит «бледной, замерзшей и уставшей», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: t.me/margaritasimonyan
Фото: t.me/margaritasimonyan

Тяжелое испытание — болезнь мужа

Симоньян уже более полугода живёт в ожидании и тревоге: её супруг, известный режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян, находится в состоянии комы. Медики пока воздерживаются от прогнозов, а близкие продолжают надеяться на лучшее.

По словам Маргариты, дом, в котором раньше царили музыка и оживление, теперь погружён в тишину. Раньше каждое утро начиналось с мелодий на рояле, которые исполнял Кеосаян. Сейчас инструмент молчит.

«Вот уже шесть месяцев клавиши никто не трогает», — с грустью отметила она.

Даже домашняя кошка, когда-то засыпающая рядом с хозяином, перестала мурлыкать.

«Сегодня полгода, как Кьяра не мурчит», — добавила Симоньян.

Проблемы со здоровьем: врожденная патология

Журналистка призналась, что её состояние — не только следствие стресса, но и результат хронических проблем со здоровьем.

«У меня нет левой сонной артерии. Это врожденная аномалия. Поэтому у меня гипотония, и вообще беда с сосудами», — рассказала она в ответ на вопросы подписчиков.

Из-за этого Симоньян постоянно испытывает слабость, быстро утомляется и страдает от ощущения холода.

«Я всегда бледная, даже с загаром, всегда замерзшая и всегда уставшая», — цитирует её издание StarHit.

Поддержка и сочувствие

Подписчики выразили журналистке слова поддержки, пожелали здоровья и терпения. Многие отметили, что несмотря на все трудности, она остаётся сильной и продолжает работать.

Особое сочувствие вызвали её слова о детях, которые каждый день молятся о выздоровлении отца.
Семья, по словам Симоньян, с нетерпением ждёт того момента, когда Тигран Кеосаян вновь откроет глаза и вернётся домой.

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