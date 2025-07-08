Трагедия вместо свадьбы: кто такая Полина Корнеева — девушка экс-министра Романа Старовойта

История о смерти бывшего министра транспорта России Романа Старовойта получила неожиданное продолжение. На опознании его тела присутствовала его молодая спутница — Полина Корнеева. Девушке приписывали роман с политиком, и в Курске уже поговаривали о предстоящей свадьбе. Но жизнь распорядилась иначе, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: @criminalru

Самоубийство Старовойта: шокирующая новость

7 июля стало известно о самоубийстве бывшего губернатора Курской области и экс-министра транспорта Романа Старовойта. Его тело обнаружили в Москве. Причины, толкнувшие политика на такой шаг, пока официально не озвучены. Однако источники сообщают, что в последние годы его жизнь претерпела значительные перемены.

Развод и новая любовь

Старовойт развёлся с супругой в 2021 году. От предыдущего брака у него остались две дочери. После развода он начал отношения с молодой девушкой — Полиной Корнеевой, которая работала его ассистенткой. Эти отношения быстро стали предметом обсуждения в Курске.

Кто такая Полина Корнеева

25-летняя Полина окончила Курский медицинский университет. По иронии судьбы, диплом ей вручал сам губернатор — Роман Старовойт, что стало символичным началом их связи. В 2024 году она участвовала в фотосессии в свадебном платье, и эти снимки быстро разошлись по региональным пабликам.

Жители Курска заговорили о ней как о будущей «первой леди» региона. Однако официально их брак не состоялся, и теперь эти мечты остались в прошлом.

Слёзы на месте трагедии

Когда стало известно о смерти Старовойта, Полина Корнеева приехала на место происшествия. Очевидцы рассказывают, что она долго плакала, а после дала показания следственным органам. С места трагедии она уехала на служебном автомобиле марки Aurus.

Молчание и подавленное состояние

Журналисты попытались связаться с Корнеевой. Репортёрам «Комсомольской правды» удалось дозвониться до неё, но девушка ответила коротко и с трудом сдерживала эмоции. Она сказала, что не нуждается в помощи, и завершила разговор.

Остаётся множество вопросов

Смерть Старовойта оставила после себя не только скорбь, но и немало вопросов. Что стало причиной столь трагического исхода? Какую роль в его жизни играла Полина Корнеева? Ответов пока нет, но очевидно одно — трагедия разрушила не только карьеру, но и личную жизнь тех, кто был рядом с бывшим политиком.