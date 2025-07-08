18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.58
609.36
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.07.2025, 10:37

Трагедия вместо свадьбы: кто такая Полина Корнеева — девушка экс-министра Романа Старовойта

Новости Мира 0 3 717

История о смерти бывшего министра транспорта России Романа Старовойта получила неожиданное продолжение. На опознании его тела присутствовала его молодая спутница — Полина Корнеева. Девушке приписывали роман с политиком, и в Курске уже поговаривали о предстоящей свадьбе. Но жизнь распорядилась иначе, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: @criminalru
Фото: @criminalru

Самоубийство Старовойта: шокирующая новость

7 июля стало известно о самоубийстве бывшего губернатора Курской области и экс-министра транспорта Романа Старовойта. Его тело обнаружили в Москве. Причины, толкнувшие политика на такой шаг, пока официально не озвучены. Однако источники сообщают, что в последние годы его жизнь претерпела значительные перемены.

Развод и новая любовь

Старовойт развёлся с супругой в 2021 году. От предыдущего брака у него остались две дочери. После развода он начал отношения с молодой девушкой — Полиной Корнеевой, которая работала его ассистенткой. Эти отношения быстро стали предметом обсуждения в Курске.

Кто такая Полина Корнеева

25-летняя Полина окончила Курский медицинский университет. По иронии судьбы, диплом ей вручал сам губернатор — Роман Старовойт, что стало символичным началом их связи. В 2024 году она участвовала в фотосессии в свадебном платье, и эти снимки быстро разошлись по региональным пабликам.

Жители Курска заговорили о ней как о будущей «первой леди» региона. Однако официально их брак не состоялся, и теперь эти мечты остались в прошлом.

Слёзы на месте трагедии

Когда стало известно о смерти Старовойта, Полина Корнеева приехала на место происшествия. Очевидцы рассказывают, что она долго плакала, а после дала показания следственным органам. С места трагедии она уехала на служебном автомобиле марки Aurus.

Молчание и подавленное состояние

Журналисты попытались связаться с Корнеевой. Репортёрам «Комсомольской правды» удалось дозвониться до неё, но девушка ответила коротко и с трудом сдерживала эмоции. Она сказала, что не нуждается в помощи, и завершила разговор.

Остаётся множество вопросов

Смерть Старовойта оставила после себя не только скорбь, но и немало вопросов. Что стало причиной столь трагического исхода? Какую роль в его жизни играла Полина Корнеева? Ответов пока нет, но очевидно одно — трагедия разрушила не только карьеру, но и личную жизнь тех, кто был рядом с бывшим политиком.

1
12
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…