После 19 лет брака: «бумеровский» актёр Андрей Мерзликин завершил брак в символичную дату

Известный актёр Андрей Мерзликин и его жена Анна развелись в День семьи, любви и верности. Иск о разводе подал сам Мерзликин 4 июня, и суд удовлетворил его сегодня, 8 июля. За 19 лет брака у супругов родились четверо детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В понедельник, 8 июля 2025 года, в столичном мировом суде был официально зарегистрирован развод актёра Андрея Мерзликина, наиболее известного по роли в культовом фильме «Бумер», и его супруги Анны. Подача иска о расторжении брака состоялась 4 июня, и спустя более месяца суд принял решение — полюбовно расторгнуть семейные отношения.

Супруги состояли в браке с 2006 года и за это время стали родителями четверых детей. Дата решения суда совпала с российским праздником — Днём семьи, любви и верности, что придаёт событию символический оттенок.

В творческой биографии Мерзликина значатся не только «Бумер», но и масштабные проекты: драматический фильм «Брестская крепость», а также сериалы «И снова здравствуйте», «Триггер», «Мосгаз» и «Территория».

Новость о его разводе не первая подобная в российском шоу‑бизнесе: в июне также стало известно, что актёр Павел Прилучный подал иск о клевете против бывшей супруги Агаты Муцениеце. Прилучный намерен привлечь её к ответственности по статье 128.1 УК РФ, обвиняя в «порочении его чести и достоинства» с 2020 года.

Таким образом, уходящий сезон российской киноиндустрии отмечается чередой громких разводов — завершившихся в официальном порядке, и оставшихся предметом общественного обсуждения.