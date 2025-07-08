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08.07.2025, 13:50

Дыня: неожиданные помощники сердца и глаз

Новости Мира 0 421

Испанский диетолог Марта Фигерас называет дыню одним из лучших продуктов для сердца и зрения из‑за содержания аденозина и витамина С. Аденозин снижает риск тромбозов, стенокардии и инсульта. Витамин С, в свою очередь, поддерживает здоровье сетчатки и помогает предупреждать катаракту, сообщает   Lada.kz   со сылкой на gazeta.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Аденозин укрепляет сердце

Диетолог Марта Фигерас отмечает, что в дыне содержится аденозин — вещество, регулирующее обменные процессы в организме. Оно участвует в переносе энергии в клетках, обладает противовоспалительным действием и помогает снизить риск образования тромбов. Кроме того, аденозин положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижая вероятность стенокардии и инсульта.

Витамин С защищает зрение

Помимо пользы для сердца, дыня также благотворно влияет на зрение. В её составе присутствует витамин С, необходимый для поддержания здоровья глаз, в частности — сетчатки. Аскорбиновая кислота помогает снижать риск развития катаракты и укрепляет мелкие капилляры, что особенно важно для профилактики возрастных изменений зрения.

Польза для нервной системы

Также дыня богата витаминами группы В, которые способствуют нормализации работы нервной системы. Благодаря такому составу плод помогает организму справляться со стрессом, улучшает настроение и общее самочувствие. В летний период дыня становится не только вкусным, но и полезным источником витаминов и микроэлементов.

  • Аденозин, содержащийся в дыне, помогает защитить сердце и предотвращает сосудистые заболевания.

  • Витамин С поддерживает здоровье глаз и снижает риск развития катаракты.

  • Витамины группы В благотворно воздействуют на нервную систему, помогая бороться со стрессом.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Видимо дыня плохо продаётся.
08.07.2025, 12:37
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