Дыня: неожиданные помощники сердца и глаз

Испанский диетолог Марта Фигерас называет дыню одним из лучших продуктов для сердца и зрения из‑за содержания аденозина и витамина С. Аденозин снижает риск тромбозов, стенокардии и инсульта. Витамин С, в свою очередь, поддерживает здоровье сетчатки и помогает предупреждать катаракту, сообщает Lada.kz со сылкой на gazeta.ru.

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Аденозин укрепляет сердце

Диетолог Марта Фигерас отмечает, что в дыне содержится аденозин — вещество, регулирующее обменные процессы в организме. Оно участвует в переносе энергии в клетках, обладает противовоспалительным действием и помогает снизить риск образования тромбов. Кроме того, аденозин положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижая вероятность стенокардии и инсульта.

Витамин С защищает зрение

Помимо пользы для сердца, дыня также благотворно влияет на зрение. В её составе присутствует витамин С, необходимый для поддержания здоровья глаз, в частности — сетчатки. Аскорбиновая кислота помогает снижать риск развития катаракты и укрепляет мелкие капилляры, что особенно важно для профилактики возрастных изменений зрения.

Польза для нервной системы

Также дыня богата витаминами группы В, которые способствуют нормализации работы нервной системы. Благодаря такому составу плод помогает организму справляться со стрессом, улучшает настроение и общее самочувствие. В летний период дыня становится не только вкусным, но и полезным источником витаминов и микроэлементов.