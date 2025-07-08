Третьяк и Валуев приговорены к 15 годам тюрьмы на Украине

Украинские суды вынесли заочные приговоры ряду российских парламентариев, в числе которых оказались знаменитые спортсмены — Владислав Третьяк и Николай Валуев. Им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

РИА Новости

Дело против депутатов: кого еще осудили

Согласно информации ТАСС, всего приговоры были вынесены 12 депутатам Государственной думы России. При этом именно дела Третьяка и Валуева рассматривал Хмельницкий суд Украины. Осуждение произошло в рамках заочного производства.

Кто такие Третьяк и Валуев

Владислав Третьяк — легендарный советский хоккеист, трёхкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России. Николай Валуев — бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, завершивший спортивную карьеру в 2009 году. В последние годы оба занимают депутатские кресла в Госдуме.

Контекст: реакция на события 2022 года

После начала специальной военной операции России на Украине в 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Однако в декабре 2023 года МОК частично пересмотрел свою позицию, допустив российских атлетов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге на Игры отправились 15 российских спортсменов.