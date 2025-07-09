Тухлый шантаж: строители замуровывают яйца в стены и требуют выкуп

В России набирает обороты новая форма мошенничества, с которой сталкиваются покупатели квартир в новостройках. Рабочие намеренно замуровывают куриные яйца в стены и угрожают неприятными последствиями, требуя деньги за "устранение проблемы", сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Первые случаи: от Екатеринбурга до Москвы

Необычная схема впервые привлекла внимание в Екатеринбурге. Жительница только что приобретённой квартиры заметила резкий запах и обнаружила, что прямо под розеткой в стену были замурованы яйца. Аналогичный инцидент вскоре произошел и в столице: в Москве рабочие заложили яйца в гипсокартон, а затем потребовали 100 тысяч рублей за их обнаружение и удаление.

Зачем закладывают яйца в стены?

По данным Life.ru, схема проста и цинична. Свежие яйца прячут в гипсокартонные перегородки. Через несколько дней они начинают разлагаться, и по всей квартире распространяется невыносимый запах, устранить который самостоятельно невозможно. Именно в этот момент рабочие выходят на связь и предлагают "решить проблему" за круглую сумму, утверждая, что только они знают точное местоположение зловонной "закладки".

Как покупатели борются с новой угрозой

Новые владельцы квартир теперь вынуждены тщательно проверять жилье перед приемкой. Некоторые прибегают к помощи тепловизоров, другие простукивают стены в поисках подозрительных пустот. Однако, как отмечают журналисты, эффективность таких методов пока вызывает сомнения — слишком уж легко спрятать яйцо глубоко в стену или в труднодоступном месте.

Правовая сторона: что делать пострадавшим

Юрист Екатерина Нечаева в беседе с «Лентой.ру» пояснила, что действия недобросовестных рабочих вполне могут повлечь уголовную или административную ответственность. По ее словам, жильцам следует подать заявление в полицию — даже если строители выходят на связь с других номеров, их личности можно установить с помощью современных технологий.

Также юрист рекомендует обращаться напрямую к застройщику, поскольку он несёт ответственность за действия привлечённых подрядчиков. В ряде случаев жильцы могут требовать устранения проблемы и компенсации. Если договориться с застройщиком не удаётся, вопрос можно решать в судебном порядке.

Итог

Случаи с замурованными яйцами — тревожный сигнал о деградации этики в строительной отрасли. Пока одни жильцы борются с последствиями «запашистого» шантажа, другие уже учатся быть на шаг впереди. Эксперты советуют внимательнее относиться к приемке жилья и при малейших подозрениях обращаться в правоохранительные органы и к юристам.