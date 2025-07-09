Можно ли глотать кости из консервы — что говорит наука

Рыбные консервы нередко становятся частью рациона — их удобно добавлять в салаты, намазки, пасты и горячие блюда. Однако многих интересует: можно ли есть мелкие кости, которые попадаются в этих продуктах, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: hibiny.ru

Кости в консервах обычно безопасны

Как рассказала диетолог Рима Кляйнер в интервью изданию Health, в процессе консервирования рыбы её косточки становятся мягкими. Термическая обработка разрушает их структуру, делая их легко жующимися и хорошо усваиваемыми. Для большинства людей это безопасно и даже полезно — кости содержат кальций, важный для здоровья костей и зубов.

Кому стоит избегать костей

Тем не менее, не всем стоит употреблять кости из консервов, даже если они размягчены:

Людям с нарушением глотания — существует риск подавиться.

Пациентам с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) — кости могут раздражать пищевод.

Детям младше трёх лет — их пищеварительная система ещё недостаточно развита, и кости могут стать причиной удушья.

Как дополнительно размягчить кости

Если вы хотите быть уверены в безопасности рыбных костей, можно добавить немного лимонного сока. Кислота поможет ещё больше разрушить их структуру, сделав продукт более мягким и легче усвояемым.

Польза рыбных консервов

Рыбные консервы — это не только источник белка и омега-3 жирных кислот, но и один из самых доступных диетических продуктов, богатых кальцием. Кроме того, в них содержится бор — микроэлемент, участвующий в метаболизме эстрогенов и поддержании прочности костной ткани.