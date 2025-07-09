Смертельная угроза с крыльями: врач назвал комаров самыми опасными убийцами в истории

Комары — это не просто надоедливые насекомые, нарушающие покой летними вечерами. По мнению экспертов, именно они являются главными виновниками миллионов смертей на планете. О масштабах скрытой угрозы рассказал доктор медицинских наук Николай Дурманов в эфире телеканала «Доктор», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

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Комары убивают чаще, чем войны и катастрофы

Как отмечает специалист, за всю историю существования человечества укусы комаров стали причиной большего числа смертей, чем глобальные катастрофы, включая войны, голод и стихийные бедствия.

«Малярия и другие заболевания, передающиеся через комаров, унесли больше жизней, чем все вооруженные конфликты вместе взятые», — подчеркнул Дурманов.

Незаметные переносчики смертельных инфекций

Самыми опасными считаются комары, обитающие в тропических регионах. Однако расслабляться не стоит даже в более умеренном климате. Некоторые виды, встречающиеся и в наших широтах, также способны заражать человека опасными инфекциями и паразитами.

Среди угроз, которые несут укусы:

Филярии — паразитические черви, проникающие в организм через слюну насекомого. Эти гельминты могут жить в теле человека годами и достигать длины до одного метра.

Малярия — по-прежнему одна из самых смертоносных инфекций в мире. Комары переносят малярийный плазмодий, устойчивый ко многим медикаментам, что затрудняет лечение.

Тропические лихорадки — включая денге, чикунгунья и вирус Зика. Всего известно до 70 различных вирусов и инфекций, способных передаваться через укусы тропических комаров.

Опасность приближается: климат расширяет ареал насекомых

Изменение климата вносит свою лепту в распространение экзотических болезней. По словам Николая Дурманова, некоторые виды опасных комаров уже начали мигрировать на территории России.

«Из-за потепления климата тропические виды комаров находят для себя подходящие условия даже в ранее безопасных регионах. Это значит, что заразиться опасной инфекцией можно уже не только за границей, но и на отечественных курортах», — отметил специалист.

Как защититься от укусов

Эксперты напоминают о важности профилактики: