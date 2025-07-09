18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.97
607.3
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.07.2025, 09:34

Смертельная угроза с крыльями: врач назвал комаров самыми опасными убийцами в истории

Новости Мира 0 584

Комары — это не просто надоедливые насекомые, нарушающие покой летними вечерами. По мнению экспертов, именно они являются главными виновниками миллионов смертей на планете. О масштабах скрытой угрозы рассказал доктор медицинских наук Николай Дурманов в эфире телеканала «Доктор», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

 

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Комары убивают чаще, чем войны и катастрофы

Как отмечает специалист, за всю историю существования человечества укусы комаров стали причиной большего числа смертей, чем глобальные катастрофы, включая войны, голод и стихийные бедствия.

«Малярия и другие заболевания, передающиеся через комаров, унесли больше жизней, чем все вооруженные конфликты вместе взятые», — подчеркнул Дурманов.

Незаметные переносчики смертельных инфекций

Самыми опасными считаются комары, обитающие в тропических регионах. Однако расслабляться не стоит даже в более умеренном климате. Некоторые виды, встречающиеся и в наших широтах, также способны заражать человека опасными инфекциями и паразитами.

Среди угроз, которые несут укусы:

  • Филярии — паразитические черви, проникающие в организм через слюну насекомого. Эти гельминты могут жить в теле человека годами и достигать длины до одного метра.

  • Малярия — по-прежнему одна из самых смертоносных инфекций в мире. Комары переносят малярийный плазмодий, устойчивый ко многим медикаментам, что затрудняет лечение.

  • Тропические лихорадки — включая денге, чикунгунья и вирус Зика. Всего известно до 70 различных вирусов и инфекций, способных передаваться через укусы тропических комаров.

Опасность приближается: климат расширяет ареал насекомых

Изменение климата вносит свою лепту в распространение экзотических болезней. По словам Николая Дурманова, некоторые виды опасных комаров уже начали мигрировать на территории России.

«Из-за потепления климата тропические виды комаров находят для себя подходящие условия даже в ранее безопасных регионах. Это значит, что заразиться опасной инфекцией можно уже не только за границей, но и на отечественных курортах», — отметил специалист.

Как защититься от укусов

Эксперты напоминают о важности профилактики:

  • Использовать репелленты и москитные сетки.

  • Избегать скопления насекомых, особенно вблизи водоемов.

  • Носить закрытую одежду в местах с высоким риском укусов.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…