«Мясной клей» в колбасе: за что теперь могут грозить реальные сроки

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал ужесточить меры в отношении производителей, использующих так называемый «мясной клей» — микробную трансглютаминазу. В беседе с Лентой.ру он заявил, что такие действия должны караться уголовно, вплоть до лишения свободы, сообщает Lada.kz.
По словам депутата, трансглютаминаза активно применяется на предприятиях для удешевления мясной продукции за счет склеивания различных мясных обрезков. Однако, как подчеркнул Леонов, эта добавка запрещена в России не просто так — она представляет реальную угрозу здоровью потребителей.
«Употребление такой продукции может привести к серьезным последствиям: от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, до онкологических рисков», — заявил парламентарий.
Леонов отметил, что за последние два года контролирующие органы — Россельхознадзор и Роспотребнадзор — выявили свыше 50 случаев применения трансглютаминазы в мясомолочной продукции. Среди компаний-нарушителей оказались и такие известные бренды, как «Великолукский мясокомбинат» и «Деликайзер».
Ранее подобные нарушения были зафиксированы и в продукции, продаваемой в сетевых магазинах — например, в колбасе и творожной массе в супермаркетах «Светофор».
Депутат также сослался на результаты опроса, проведенного Дагестанским государственным медицинским университетом. В голосовании в соцсетях приняли участие около 5 тысяч человек — подавляющее большинство из них выступили за введение уголовной ответственности за использование «мясного клея». Поддержка административных мер, таких как штраф, набрала лишь 10% голосов.
«Если такие добавки угрожают здоровью нации, то производители, идущие на подобные нарушения, должны нести не только репутационные и финансовые потери, но и уголовную ответственность», — подчеркнул Леонов. — «Сейчас подобные дела редко доходят до суда, поскольку трудно доказать умысел. Это надо менять».
Сергей Леонов убежден: производители, в чьей продукции обнаружен запрещённый ингредиент, должны отвечать по всей строгости закона. Он предлагает изменить подход к доказательствам и упростить возбуждение уголовных дел в таких случаях.
«Нельзя оставлять это безнаказанным. Люди требуют справедливости, и мы, как законодатели, должны их услышать», — резюмировал он.
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