18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.97
607.3
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.07.2025, 10:12

«Мясной клей» в колбасе: за что теперь могут грозить реальные сроки

Новости Мира 0 969

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал ужесточить меры в отношении производителей, использующих так называемый «мясной клей» — микробную трансглютаминазу. В беседе с Лентой.ру он заявил, что такие действия должны караться уголовно, вплоть до лишения свободы, сообщает Lada.kz. 

Фото: govoritmoskva.ru
Фото: govoritmoskva.ru

Опасная добавка под запретом

По словам депутата, трансглютаминаза активно применяется на предприятиях для удешевления мясной продукции за счет склеивания различных мясных обрезков. Однако, как подчеркнул Леонов, эта добавка запрещена в России не просто так — она представляет реальную угрозу здоровью потребителей.

«Употребление такой продукции может привести к серьезным последствиям: от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, до онкологических рисков», — заявил парламентарий.

Масштабы проблемы: десятки нарушителей

Леонов отметил, что за последние два года контролирующие органы — Россельхознадзор и Роспотребнадзор — выявили свыше 50 случаев применения трансглютаминазы в мясомолочной продукции. Среди компаний-нарушителей оказались и такие известные бренды, как «Великолукский мясокомбинат» и «Деликайзер».

Ранее подобные нарушения были зафиксированы и в продукции, продаваемой в сетевых магазинах — например, в колбасе и творожной массе в супермаркетах «Светофор».

Общественное мнение: наказание должно быть строгим

Депутат также сослался на результаты опроса, проведенного Дагестанским государственным медицинским университетом. В голосовании в соцсетях приняли участие около 5 тысяч человек — подавляющее большинство из них выступили за введение уголовной ответственности за использование «мясного клея». Поддержка административных мер, таких как штраф, набрала лишь 10% голосов.

«Если такие добавки угрожают здоровью нации, то производители, идущие на подобные нарушения, должны нести не только репутационные и финансовые потери, но и уголовную ответственность», — подчеркнул Леонов. — «Сейчас подобные дела редко доходят до суда, поскольку трудно доказать умысел. Это надо менять».

Призыв к пересмотру законодательства

Сергей Леонов убежден: производители, в чьей продукции обнаружен запрещённый ингредиент, должны отвечать по всей строгости закона. Он предлагает изменить подход к доказательствам и упростить возбуждение уголовных дел в таких случаях.

«Нельзя оставлять это безнаказанным. Люди требуют справедливости, и мы, как законодатели, должны их услышать», — резюмировал он.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…