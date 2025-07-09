«Мясной клей» в колбасе: за что теперь могут грозить реальные сроки

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал ужесточить меры в отношении производителей, использующих так называемый «мясной клей» — микробную трансглютаминазу. В беседе с Лентой.ру он заявил, что такие действия должны караться уголовно, вплоть до лишения свободы, сообщает Lada.kz.

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Опасная добавка под запретом

По словам депутата, трансглютаминаза активно применяется на предприятиях для удешевления мясной продукции за счет склеивания различных мясных обрезков. Однако, как подчеркнул Леонов, эта добавка запрещена в России не просто так — она представляет реальную угрозу здоровью потребителей.

«Употребление такой продукции может привести к серьезным последствиям: от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, до онкологических рисков», — заявил парламентарий.

Масштабы проблемы: десятки нарушителей

Леонов отметил, что за последние два года контролирующие органы — Россельхознадзор и Роспотребнадзор — выявили свыше 50 случаев применения трансглютаминазы в мясомолочной продукции. Среди компаний-нарушителей оказались и такие известные бренды, как «Великолукский мясокомбинат» и «Деликайзер».

Ранее подобные нарушения были зафиксированы и в продукции, продаваемой в сетевых магазинах — например, в колбасе и творожной массе в супермаркетах «Светофор».

Общественное мнение: наказание должно быть строгим

Депутат также сослался на результаты опроса, проведенного Дагестанским государственным медицинским университетом. В голосовании в соцсетях приняли участие около 5 тысяч человек — подавляющее большинство из них выступили за введение уголовной ответственности за использование «мясного клея». Поддержка административных мер, таких как штраф, набрала лишь 10% голосов.

«Если такие добавки угрожают здоровью нации, то производители, идущие на подобные нарушения, должны нести не только репутационные и финансовые потери, но и уголовную ответственность», — подчеркнул Леонов. — «Сейчас подобные дела редко доходят до суда, поскольку трудно доказать умысел. Это надо менять».

Призыв к пересмотру законодательства

Сергей Леонов убежден: производители, в чьей продукции обнаружен запрещённый ингредиент, должны отвечать по всей строгости закона. Он предлагает изменить подход к доказательствам и упростить возбуждение уголовных дел в таких случаях.