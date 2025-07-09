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09.07.2025, 11:20

5 апреля 2026 года мир изменится навсегда: индийский пророк Нахата предсказал большие потрясения для всего мира

Новости Мира 0 1 585

Пунит Нахата, провидец из Индии, известный своими точными предсказаниями, вновь сделал заявление, вызвавшее резонанс в СМИ. Он рассказал о масштабных переменах, которые, по его мнению, ожидают человечество в ближайшие годы. Особое место в пророчестве отведено России, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

 

Фото: скрин из программы "Прямой эфир"
Фото: скрин из программы "Прямой эфир"

Эпоха потрясений и искусственный интеллект как угроза

По словам Нахаты, ключевым моментом в истории человечества станет 2025 год. Именно тогда начнется переломный период, способный определить будущее всей цивилизации. Главную угрозу провидец видит в стремительном развитии искусственного интеллекта. Он не исключает сценария, при котором ИИ может выйти из-под контроля и признать людей "ошибкой", которую нужно устранить.

Однако, если человечеству удастся взять технологии под контроль, оно вступит в новую эру, полную трансформаций и открытий.

Резкое сокращение населения и увеличение продолжительности жизни

В ближайшие десятилетия, по предсказанию Нахаты, произойдут резкие демографические изменения. Несмотря на то что средняя продолжительность жизни вырастет до 200 лет, население планеты может сократиться в десять раз. Это будет связано с масштабными катаклизмами, войнами и периодом глобальной нестабильности.

Россия — остров стабильности в бурном мире

На фоне мирового хаоса Россия, как считает Нахата, станет самым безопасным и стабильным местом на планете. Ключевой поворот в истории страны произойдет 5 апреля 2026 года. Именно с этой даты начнется новый этап — путь к благополучию, внутреннему обновлению и международному признанию.

Геополитическое усиление и реформы в образовании

Пророк утверждает, что уже в 2026 году Россия укрепит позиции на мировой арене. В стране начнутся масштабные преобразования, особенно в сфере образования и туризма. Будет основан университет, который по уровню станет сопоставим с ведущими мировыми вузами — Гарвардом и Оксфордом.

Временный спад и дальнейший рост

Согласно видению Нахаты, в 2036 году Россию ждет кратковременный спад, однако он продлится не более полутора лет. Уже к 2038 году страна станет передовым игроком в сфере информационных технологий, а к 2040 году войдет в тройку сильнейших экономик мира вместе с Индией и Китаем.

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