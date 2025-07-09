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09.07.2025, 12:37

Парадокс: врач объяснил, почему спасти от жары может только горячий душ

Новости Мира 0 740

Вопреки распространённому мнению, спастись от изнуряющей жары можно не холодной, а горячей водой. Об этом рассказал врач-педиатр Морозовской детской клинической больницы Павел Бережанский в интервью «АиФ», сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Как организм реагирует на горячую воду

На первый взгляд, кажется нелогичным: в жару — и под горячий душ? Но, как объясняет медик, всё дело в устройстве нашей вегетативной нервной системы и особенностях терморецепторов кожи.

«Холодовые рецепторы находятся ближе к поверхности кожи, чем тепловые, и реагируют на изменения быстрее. Поэтому при резком перепаде температур — например, при контакте с горячей водой — активируются именно они», — объясняет Бережанский.

Такой эффект запускает механизмы охлаждения в организме, несмотря на то, что снаружи действует высокая температура.

Почему холодный душ не всегда помогает

В отличие от горячего, холодный душ даёт только кратковременное ощущение свежести. Он резко снижает температуру кожи, но потом организм начинает активно согреваться, включая защитные реакции, такие как сужение сосудов и усиление теплопроизводства.

Горячий же душ действует иначе: он не провоцирует организм на борьбу с «внезапным холодом» и позволяет температуре тела снижаться постепенно и без лишней нагрузки.

Меньше пота, больше комфорта

Ещё одно неожиданное преимущество горячего душа — снижение потоотделения. Как отметил врач, разница между температурой тела и окружающей среды становится минимальной, и организму не приходится интенсивно охлаждаться через пот.

Кроме того, после горячей воды поры кожи расширяются, что способствует более эффективному теплообмену и создаёт ощущение прохлады — особенно если после душа остаться в прохладном помещении.

Кому горячий душ противопоказан

Несмотря на пользу такого способа охлаждения, подходит он не всем. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и другими хроническими недугами от горячего душа в жаркую погоду лучше отказаться. Сильный температурный стресс может оказаться опасным для их здоровья.

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