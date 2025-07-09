Пассажир разбил окно в поезде из-за жары: инцидент попал на видео

В Китае пассажирского поезда не выдержал жары и разбил окно вагонным молотком. Видео происшествия быстро набрало популярность в соцсетях. Об этом сообщает Tengri Travel со ссылкой на издание Daily Mail, передает Lada.kz.

Кадр из видео

Кондиционер вышел из строя после ЧП на железной дороге

Инцидент произошёл 2 июля в провинции Чжэцзян. По информации СМИ, поезд столкнулся с грузовым составом, в результате чего отказала система кондиционирования. В вагонах стало невыносимо жарко, а двери поезда оставались закрытыми, несмотря на просьбы пассажиров.

«Не выдержал жары»: пассажир решился на крайние меры

Один из мужчин, не справившись с перегревом, схватил аварийный молоток и разбил окно вагона, чтобы обеспечить приток воздуха. Этот момент был заснят на видео и опубликован в TikTok-аккаунте Daily Mail.

«Не все герои носят плащи»: соцсети поддержали поступок

Видео вызвало бурную реакцию среди пользователей сети. Многие встали на сторону мужчины, оправдывая его действия заботой о себе и других пассажирах:

«Он правильно сделал»

«Это не из-за гнева, а ради выживания»

«Не все герои носят плащи» — писали комментаторы.

Чем всё закончилось

После прибытия поезда на станцию мужчину задержала полиция. Однако после разбирательства его отпустили, ограничившись устным предупреждением.