Бейонсе удивила поклонников выходом в цветах российского флага

Американская певица Бейонсе вызвала бурную реакцию в соцсетях, появившись на сцене в костюме, выполненном в бело-сине-красной гамме — цветах, которые ассоциируются с флагом России. Фото с выступления звезда опубликовала на своей странице в Instagram, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: beyonce/Instagram

Яркий образ на сцене в Вашингтоне

На снимках Бейонсе позирует в блестящем боди с люрексом, перчатках и высоких красных сапогах, завершивших эффектный сценический образ. Концерт проходил в столице США — Вашингтоне.

Российские поклонники заметили символику

Наряд певицы сразу привлёк внимание российских поклонников. Многие заметили сходство с флагом России и не исключили, что выбор костюма мог быть неслучайным. В то же время часть зрителей предположила, что костюм может быть отсылкой и к американскому флагу, в котором также используются белый, синий и красный цвета.

Патриотические мотивы в карьере Бейонсе — не редкость

Это не первый случай, когда Бейонсе использует патриотическую тематику в сценических образах. Ранее она выступала в ковбойских шляпах, костюмах в стиле вестерн и нарядах с элементами, напоминающими флаг США.

Бейонсе и историческая победа на «Грэмми-2025»

В феврале 2025 года Бейонсе стала первой темнокожей исполнительницей, удостоившейся награды в категории «Лучший кантри-альбом» на 67-й церемонии Grammy Awards, прошедшей в Лос-Анджелесе. Её альбом Cowboy Carter был признан лучшим в жанре, который традиционно считался консервативным.

Реакция певицы стала вирусным моментом

В момент оглашения победителя певица не смогла сдержать эмоций. Когда Тейлор Свифт объявила победу Бейонсе, та выглядела абсолютно ошеломлённой. Этот момент быстро разошёлся по сети и стал мемом.