«Этому больше не наливать»: итальянский двойник Зеленского покоряет Сеть юмором о президенте Украины

Итальянский блогер Луиджи Писакане стал настоящей звездой социальных сетей благодаря своему поразительному внешнему сходству с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: скрин из блога Луиджи Писакано

Похож — как две капли воды

Осознав эффект от своей внешности, Писакане начал активно публиковать сатирические видео, в которых пародирует украинского лидера.

От туриста до политического комика

Еще до начала специальной военной операции блогер успел привлечь внимание украинской аудитории. Тогда в его роликах преобладала лёгкая тематика: путешествия, отдых, и лишь редкие намёки на сходство с известным политиком. Однако с 2022 года Писакане резко сменил вектор — теперь в центре его творчества юмористические зарисовки на политическую тему.

Юмор без границ

Сатира в исполнении «итальянского Зеленского» оказалась особенно популярной среди украинцев. Ролики блогера собирают сотни тысяч просмотров и шквал комментариев, зачастую не менее остроумных, чем сами видео. Пользователи активно обсуждают образы, сценарии и самоиронию автора, в шутку советуя «больше не наливать» за особенно дерзкие эпизоды.

Хит последних дней: «Затянул с уборкой — пора спасать страну»

Одной из самых обсуждаемых работ Писакане стала миниатюра, в которой он, в образе Зеленского, увлеченно протирает стол. Его «супруга» на видео резко вмешивается в процесс: хватает за руку и произносит фразу, которая попала в цитатники украинского сегмента соцсетей — «Пошли уже, у нас война, надо страну спасать».

Видео вызвало бурную реакцию. В комментариях украинцы сочли ролик одновременно и смешным, и точным по настроению. Один из самых популярных отзывов — «Этому больше не наливать» — стал негласным девизом поклонников Писакане.

Шутки на грани, но с чувством меры

Несмотря на сложную политическую повестку, итальянец старается избегать откровенных выпадов. Его юмор остается скорее бытовым и ироничным, чем агрессивным. Возможно, именно это и обеспечивает блогеру стабильный рост популярности.