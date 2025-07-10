18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.97
607.3
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.07.2025, 19:02

У верблюжьего молока нашли скрытый полезный эффект

Новости Мира 0 849

Исследование, опубликованное в научном журнале PLOS One, показало: верблюжье молоко способно снижать выраженность аллергической астмы, вызванной воздействием пылевых клещей. Этот продукт, традиционно ценимый в странах Ближнего Востока и Азии, может оказаться полезным не только в питании, но и в борьбе с хроническими воспалительными заболеваниями дыхательных путей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Как проходил эксперимент

Чтобы выяснить возможные лечебные свойства верблюжьего молока, ученые провели эксперимент на лабораторных мышах. Всех животных разделили на три группы:

  • Первая группа включала здоровых грызунов;

  • Вторая группа состояла из мышей с искусственно вызванной аллергической астмой, которым давали по 0,5 мл верблюжьего молока пять раз в неделю;

  • Третья группа — тоже с астмой, но без приема молока.

Впечатляющие результаты

Полученные данные показали, что у мышей из второй группы наблюдалось значительное улучшение состояния по сравнению с теми, кто не получал молоко:

  • уменьшалась чувствительность дыхательных путей;

  • снижался уровень воспаления;

  • сокращалось количество эозинофилов — иммунных клеток, играющих ключевую роль в развитии аллергии;

  • ослаблялась активность Т-хелперов Th2 и Th17, которые отвечают за запуск воспалительных процессов.

Кроме того, у животных снижалась концентрация провоспалительных молекул, в том числе цитокинов и хемокина CCL17. Это указывает на выраженный иммуномодулирующий эффект верблюжьего молока.

Почему это работает

Авторы исследования отмечают, что в составе верблюжьего молока присутствуют:

  • белки с антимикробной активностью;

  • витамины и антиоксиданты;

  • иммуноглобулины, способные модулировать иммунный ответ.

Однако ученые пока не могут с уверенностью сказать, какой именно компонент отвечает за противоастматический эффект. Также исследование не включало сравнения с другими видами молока, например, коровьим или козьим.

Потенциал для медицины

Несмотря на ограничения, авторы считают верблюжье молоко перспективным средством в составе комплексной терапии аллергической астмы. В ближайших планах — проведение клинических испытаний на людях, особенно на тех, кто страдает повышенной чувствительностью к пылевым аллергенам.

Исследование открывает путь к новым подходам в лечении одного из самых распространённых заболеваний дыхательной системы, от которого страдают миллионы людей по всему миру.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…