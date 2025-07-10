У верблюжьего молока нашли скрытый полезный эффект

Исследование, опубликованное в научном журнале PLOS One, показало: верблюжье молоко способно снижать выраженность аллергической астмы, вызванной воздействием пылевых клещей. Этот продукт, традиционно ценимый в странах Ближнего Востока и Азии, может оказаться полезным не только в питании, но и в борьбе с хроническими воспалительными заболеваниями дыхательных путей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Как проходил эксперимент

Чтобы выяснить возможные лечебные свойства верблюжьего молока, ученые провели эксперимент на лабораторных мышах. Всех животных разделили на три группы:

Первая группа включала здоровых грызунов;

Вторая группа состояла из мышей с искусственно вызванной аллергической астмой, которым давали по 0,5 мл верблюжьего молока пять раз в неделю;

Третья группа — тоже с астмой, но без приема молока.

Впечатляющие результаты

Полученные данные показали, что у мышей из второй группы наблюдалось значительное улучшение состояния по сравнению с теми, кто не получал молоко:

уменьшалась чувствительность дыхательных путей;

снижался уровень воспаления;

сокращалось количество эозинофилов — иммунных клеток, играющих ключевую роль в развитии аллергии;

ослаблялась активность Т-хелперов Th2 и Th17, которые отвечают за запуск воспалительных процессов.

Кроме того, у животных снижалась концентрация провоспалительных молекул, в том числе цитокинов и хемокина CCL17. Это указывает на выраженный иммуномодулирующий эффект верблюжьего молока.

Почему это работает

Авторы исследования отмечают, что в составе верблюжьего молока присутствуют:

белки с антимикробной активностью;

витамины и антиоксиданты;

иммуноглобулины, способные модулировать иммунный ответ.

Однако ученые пока не могут с уверенностью сказать, какой именно компонент отвечает за противоастматический эффект. Также исследование не включало сравнения с другими видами молока, например, коровьим или козьим.

Потенциал для медицины

Несмотря на ограничения, авторы считают верблюжье молоко перспективным средством в составе комплексной терапии аллергической астмы. В ближайших планах — проведение клинических испытаний на людях, особенно на тех, кто страдает повышенной чувствительностью к пылевым аллергенам.

Исследование открывает путь к новым подходам в лечении одного из самых распространённых заболеваний дыхательной системы, от которого страдают миллионы людей по всему миру.