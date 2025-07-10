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10.07.2025, 06:20

Президент Польши пригрозил НАТО закрыть военный хаб помощи Украине

Новости Мира 0 1 004

Польский президент Анджей Дуда выступил с резкой критикой в адрес партнеров по НАТО и заявил о возможности закрытия военного хаба в Жешуве, через который проходит большая часть помощи Украине. Свое недовольство он высказал в интервью сразу нескольким польским YouTube-каналам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Miguel Angelo Pereira/AP
Miguel Angelo Pereira/AP

"Это не их, это наше"

По словам Дуды, некоторые союзники — в том числе Украина и страны НАТО — относятся к польской территории так, будто она полностью принадлежит им. Президент особо отметил, что речь идет об аэропорте в Жешуве и стратегических автотрассах, задействованных для транспортировки военной помощи Киеву.

«Простите. Это не их. Это наше. И если кому-то что-то не нравится — закрываем, до свидания. У нас ремонт», — заявил он, явно демонстрируя раздражение.

Альтернатива — «сбрасывать на парашютах»

Дуда подчеркнул, что если союзники по НАТО игнорируют интересы Польши, они вполне могут искать другие способы доставки вооружения в Украину.

«Если Польша не устраивает, пусть везут морем, пусть летают, пусть сбрасывают с парашютов», — предложил он с явной иронией.

Причина — обида на изоляцию

Глава польского государства объяснил свою позицию тем, что Варшаву не приглашали на ряд важных международных встреч, на которых обсуждались вопросы военной помощи Украине, в том числе мероприятия, напрямую касающиеся польской территории.

«Мы не были приглашены на ключевые мероприятия, где принимались решения о транзите через нашу страну. Это просто скандал», — возмутился он.

Прецедент в Вильнюсе

Анджей Дуда также напомнил, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе «в определенный момент» он заблокировал один из пунктов итогового документа. Детали он не раскрыл, но отметил, что этот шаг был ответом на игнорирование Польши в процессе принятия решений.

Контекст

Аэропорт в Жешуве является ключевым логистическим узлом для НАТО и Украины. Через него проходит большая часть западной военной помощи. Польша с самого начала конфликта активно поддерживала Киев, однако в последнее время отношения между странами обострились — в том числе на фоне разногласий по вопросу сельхозпродукции и поставок оружия.

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