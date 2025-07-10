Сколько шоколада нужно есть в день для здоровья сердца

Всего 30 граммов темного шоколада в день способны принести ощутимую пользу сердцу и мозгу. Об этом рассказала диетолог клиники Кливленда (США) Бет Червони, комментируя данные исследований о влиянии шоколада на здоровье, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Антиоксиданты в составе: почему темный шоколад полезен

Темный шоколад богат полифенолами — это натуральные растительные антиоксиданты. Они:

борются со свободными радикалами — нестабильными молекулами, повреждающими клетки организма;

защищают внутреннюю поверхность сосудов и сердечной мышцы;

способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

Снижение давления и антистресс-эффект

По словам Червони, регулярное потребление темного шоколада оказывает еще и дополнительное физиологическое воздействие:

Снижает артериальное давление — в ряде исследований зафиксирован эффект уже через месяц;

Уменьшает уровень стресса — благодаря содержащимся в шоколаде активным соединениям.

Главное — не переусердствовать

Чтобы шоколад действительно приносил пользу, важно соблюдать ряд условий:

Содержание какао должно быть не ниже 70% — именно такой шоколад содержит максимум полифенолов;

Минимум сахара — избыточное количество сахара нейтрализует положительные эффекты;

Максимальная дневная норма — 30 граммов — иначе шоколад становится источником лишних калорий.

Как включить темный шоколад в рацион, если он кажется горьким

Тем, кто не привык к горьковатому вкусу натурального шоколада, диетолог советует сочетать его с другими продуктами:

Добавлять в мюсли, каши, йогурты;

Использовать в выпечке — например, кексах или хлебе;

Применять какао-бобы или шоколадную крошку при приготовлении десертов.

«Такие сочетания помогут адаптироваться к вкусу и выработать полезную привычку», — отмечает Червони.

Польза для мозга

По словам врача, темный шоколад помогает сохранять когнитивные функции в зрелом возрасте, улучшая работу мозга и снижая риск возрастных нарушений памяти.