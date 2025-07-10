Какую рыбу нельзя употреблять ни в коем случае

Рыба по праву считается ценным продуктом питания — она богата белком, витаминами группы B, фосфором и омега-3 жирными кислотами. Врачи рекомендуют включать её в рацион не реже двух-трёх раз в неделю. Однако вместе с пользой этот продукт может нести в себе и серьёзную угрозу, сообщает Lada.kz.
В Роспотребнадзоре рассказали, в каких случаях рыба становится потенциально опасной и как избежать заражения паразитами.
Специалисты отмечают: независимо от происхождения — морская рыба или речная — в ней могут обитать опасные паразиты. Речь идёт о личинках, которые не погибают без специальной термообработки.
По информации Роспотребнадзора, морские виды рыб, в том числе лосось, сельдь, треска и окунь, нередко заражены личинками анизакид. Эти паразиты проникают в организм человека при употреблении сырой, слабосоленой или плохо термически обработанной рыбы.
Симптомы заражения анизакидами:
острые боли в животе, напоминающие приступ аппендицита;
тошнота и рвота;
аллергические реакции.
Не менее опасна и пресноводная рыба. В плотве, щуке, лещах, ельцах и других видах часто встречаются описторхи — плоские черви, вызывающие тяжелое заболевание описторхоз.
Наибольший риск представляют:
рыба, выловленная в водоёмах Сибири и Казахстана;
блюда из сырой или плохо прожаренной речной рыбы.
Поражаемые органы:
печень;
желчные пути;
поджелудочная железа.
На территории Дальнего Востока, а также в странах Юго-Восточной Азии встречаются клонорхисы — паразиты, поражающие как пресноводную, так и морскую рыбу. Их личинки устойчивы к легкой термической обработке.
Последствия заражения:
боль в правом подреберье;
расстройства пищеварения;
общая слабость и утомляемость.
Роспотребнадзор подчеркивает: основная мера профилактики — правильная обработка рыбы. Только высокие температуры или глубокая заморозка способны уничтожить личинки паразитов.
Рекомендации специалистов:
Температура приготовления — не ниже 60 °C на протяжении минимум 20 минут;
Заморозка — не выше -20 °C минимум на 24 часа;
Отказ от сырой и слабосоленой рыбы, особенно при самостоятельном посоле.
Рыба остаётся ценным и полезным продуктом, но употреблять её следует с умом. Пренебрежение правилами приготовления может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. При возникновении подозрений на заражение паразитами необходимо обратиться к врачу.
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