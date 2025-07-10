Какую рыбу нельзя употреблять ни в коем случае

Рыба по праву считается ценным продуктом питания — она богата белком, витаминами группы B, фосфором и омега-3 жирными кислотами. Врачи рекомендуют включать её в рацион не реже двух-трёх раз в неделю. Однако вместе с пользой этот продукт может нести в себе и серьёзную угрозу, сообщает Lada.kz.

Фото: theguardian.com

В Роспотребнадзоре рассказали, в каких случаях рыба становится потенциально опасной и как избежать заражения паразитами.

Практически любая рыба может быть заражена паразитами

Специалисты отмечают: независимо от происхождения — морская рыба или речная — в ней могут обитать опасные паразиты. Речь идёт о личинках, которые не погибают без специальной термообработки.

Опасные обитатели морской рыбы: анизакиды

По информации Роспотребнадзора, морские виды рыб, в том числе лосось, сельдь, треска и окунь, нередко заражены личинками анизакид. Эти паразиты проникают в организм человека при употреблении сырой, слабосоленой или плохо термически обработанной рыбы.

Симптомы заражения анизакидами:

острые боли в животе, напоминающие приступ аппендицита;

тошнота и рвота;

аллергические реакции.

Речная рыба: риск заражения описторхозом

Не менее опасна и пресноводная рыба. В плотве, щуке, лещах, ельцах и других видах часто встречаются описторхи — плоские черви, вызывающие тяжелое заболевание описторхоз.

Наибольший риск представляют:

рыба, выловленная в водоёмах Сибири и Казахстана;

блюда из сырой или плохо прожаренной речной рыбы.

Поражаемые органы:

печень;

желчные пути;

поджелудочная железа.

Азиатская угроза: клонорхисы

На территории Дальнего Востока, а также в странах Юго-Восточной Азии встречаются клонорхисы — паразиты, поражающие как пресноводную, так и морскую рыбу. Их личинки устойчивы к легкой термической обработке.

Последствия заражения:

боль в правом подреберье;

расстройства пищеварения;

общая слабость и утомляемость.

Как обезопасить себя: простые правила

Роспотребнадзор подчеркивает: основная мера профилактики — правильная обработка рыбы. Только высокие температуры или глубокая заморозка способны уничтожить личинки паразитов.

Рекомендации специалистов:

Температура приготовления — не ниже 60 °C на протяжении минимум 20 минут;

Заморозка — не выше -20 °C минимум на 24 часа;

Отказ от сырой и слабосоленой рыбы, особенно при самостоятельном посоле.

В заключение

Рыба остаётся ценным и полезным продуктом, но употреблять её следует с умом. Пренебрежение правилами приготовления может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. При возникновении подозрений на заражение паразитами необходимо обратиться к врачу.