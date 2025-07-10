Молодая возлюбленная экс-министра Старовойта осталась без крыши над головой

После самоубийства бывшего главы Минтранса РФ Романа Старовойта его 25-летняя спутница жизни Полина лишилась жилья и была вынуждена перебраться в гостиницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Telegram-канал SHOT

Дом опечатан, идти некуда

Согласно данным источника, все имущество Старовойта, включая дом в Подмосковье, где жила пара, сейчас опечатано правоохранительными органами. Полина уже несколько дней проживает в одной из московских гостиниц.

Изначально девушка собиралась временно переехать к своей матери, проживающей на Патриарших прудах. Однако позже выяснилось, что и эта квартира была опечатана. По словам жителей Курска, мать Полины в прошлом работала на центральном рынке города и занималась торговлей одеждой.

«Я не воровала»: Полина отрицает причастность

В разговорах с близкими Полина подчеркивает, что не имела отношения к делам Старовойта и не знала о возможных финансовых махинациях. «Я не воровала деньги», — цитируют девушку знакомые. После смерти министра она жалуется на тяжелое эмоциональное состояние и бессонницу.

Будущее под угрозой: учеба и безопасность

Сейчас Полина учится в ординатуре в МНИОИ имени Герцена по специальности «онкоортопедия». Она опасается, что может быть отчислена, и не исключает, что вернется в Курск. Однако, по ее словам, ей намекнули: возвращение на малую родину может быть небезопасным.

Отношения держались в тайне

Как ранее сообщал Telegram-канал SHOT, Полина переехала в Москву из Курска примерно год назад — вскоре после назначения Старовойта министром транспорта. После окончания медицинского университета она и ее мать продали квартиру в Курске и отправились в столицу.

Знакомые утверждают, что Полина не афишировала свои отношения с 53-летним чиновником. Из официального имущества, как отмечается, у девушки зарегистрирован лишь автомобиль KIA K5.