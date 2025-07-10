18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.34
607.91
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.07.2025, 11:39

Молодая возлюбленная экс-министра Старовойта осталась без крыши над головой

Новости Мира 0 1 447

После самоубийства бывшего главы Минтранса РФ Романа Старовойта его 25-летняя спутница жизни Полина лишилась жилья и была вынуждена перебраться в гостиницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Telegram-канал SHOT
Фото: Telegram-канал SHOT

Дом опечатан, идти некуда

Согласно данным источника, все имущество Старовойта, включая дом в Подмосковье, где жила пара, сейчас опечатано правоохранительными органами. Полина уже несколько дней проживает в одной из московских гостиниц.

Изначально девушка собиралась временно переехать к своей матери, проживающей на Патриарших прудах. Однако позже выяснилось, что и эта квартира была опечатана. По словам жителей Курска, мать Полины в прошлом работала на центральном рынке города и занималась торговлей одеждой.

«Я не воровала»: Полина отрицает причастность

В разговорах с близкими Полина подчеркивает, что не имела отношения к делам Старовойта и не знала о возможных финансовых махинациях. «Я не воровала деньги», — цитируют девушку знакомые. После смерти министра она жалуется на тяжелое эмоциональное состояние и бессонницу.

Будущее под угрозой: учеба и безопасность

Сейчас Полина учится в ординатуре в МНИОИ имени Герцена по специальности «онкоортопедия». Она опасается, что может быть отчислена, и не исключает, что вернется в Курск. Однако, по ее словам, ей намекнули: возвращение на малую родину может быть небезопасным.

Отношения держались в тайне

Как ранее сообщал Telegram-канал SHOT, Полина переехала в Москву из Курска примерно год назад — вскоре после назначения Старовойта министром транспорта. После окончания медицинского университета она и ее мать продали квартиру в Курске и отправились в столицу.

Знакомые утверждают, что Полина не афишировала свои отношения с 53-летним чиновником. Из официального имущества, как отмечается, у девушки зарегистрирован лишь автомобиль KIA K5.

8
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…