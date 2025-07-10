Люди сдвинули Землю: ученые раскрыли неожиданный фактор

На протяжении последних двух веков человечество настолько изменило распределение воды на планете, что это вызвало смещение географических полюсов Земли. По данным нового исследования, опубликованного в Geophysical Research Letters, строительство тысяч плотин по всему миру привело к перераспределению массы на поверхности планеты — и как следствие, к отклонению ее оси вращения, сообщает Lada.kz со ссылкой на naukatv.ru.

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Физика планетарных изменений

Поверхность Земли — твердая, но она «плавает» на вязкой магме. Любое перераспределение массы на поверхности, будь то таяние ледников или перемещение крупных объемов воды, влияет на вращение планеты. Это явление известно как истинное смещение полюсов — когда ось вращения не меняется, но географические полюса немного смещаются.

Чтобы понять эффект, исследователи предлагают представить баскетбольный мяч, на который налепили кусок глины: он начнет вращаться немного по-другому. То же самое происходит и с нашей планетой.

7000 плотин и одно планетарное последствие

Вода, задержанная в дамбах, изменила траекторию полюсов

Исследование показало: с 1835 по 2011 год было построено более 6800 плотин, которые накопили достаточно воды, чтобы дважды заполнить Большой каньон. Это повлияло не только на уровень Мирового океана (снизив его на 21 мм), но и сместило полюса Земли в общей сложности на 113 см.

Цифры впечатляют:

С 1835 по 1954 год полюс сместился на 20,5 см в сторону Восточной Азии;

С 1954 по 2011 год — еще на 57 см в противоположном направлении, в сторону Тихого океана;

92% этого смещения пришлось на XX век.

Почему это важно

Последствия для климата и прогнозов уровня моря

По словам автора исследования Наташи Валенсич из Гарвардского университета, даже такие небольшие смещения имеют значение:

«Мы не войдем в ледниковый период из-за одного метра смещения, но перераспределение массы влияет на уровень моря», — подчеркнула она.

Дело в том, что уровень Мирового океана растет, но неравномерно. И накопление воды в водохранилищах — это фактор, который влияет на геометрию этого роста. В XX веке плотины "задержали" примерно четверть общего объема повышения уровня моря. Этот эффект теперь нужно учитывать при прогнозах климатических изменений.

Новый взгляд на старые последствия

Человеческая активность меняет планету — буквально

Открытие ученых подчеркивает, что вмешательство человека в природу имеет не только локальные, но и глобальные последствия. От прокладывания дамб до изменения полюсов — все это цепочки одного большого воздействия на Землю.

Теперь ученым предстоит учитывать этот эффект при моделировании будущего планеты, особенно в контексте таяния ледников и повышения уровня океанов.